En cuestión de segundos, un delincuente a bordo de una motocicleta invadió el carril contrario y le robó el celular a una joven en la avenida Velasco Astete, en Surco. Tras realizar la denuncia en la comisaría, la Policía ejecutó un megaoperativo y, gracias a la geolocalización activada, se logró ubicar no solo su teléfono en la zona de Las Malvinas, sino también otros equipos presuntamente robados.

Luego de reportar el hecho en la comisaría de Chacarilla del Estanque y con la ubicación en tiempo real, los agentes coordinaron con personal de Breña y del Cercado de Lima para intervenir un stand dentro de un centro comercial. Durante la operación fueron detenidas dos personas investigadas por receptación.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

“Ellos han tenido acceso a mi información. Espero que no tomen represalias. Yo sé que en un caso de estos normalmente uno no consigue recuperar su teléfono. Esto es uno en un millón”, expresó con sorpresa la afectada, quien agradeció el rápido accionar policial.

Detienen a madre e hijo que recepcionaban celular robado en Las Malvinas

La Policía Nacional detuvo a Adán Galecio Rosas y a su madre, Lucy Alvarado Rosas (69), quienes habrían recepcionado el celular robado. Durante la intervención, la mujer fue hallada manipulando el iPhone, valorizado en S/ 4.000. Ambos quedaron detenidos.

“Utilizando el estado de emergencia pudimos ingresar al ubicar el celular en los stands respectivos y detener a las personas que son los receptadores de este equipo”, expresó el general PNP Raúl Silva, jefe de la Supervisión Operativa de Surco.

Otra joven recupera su celular robado

Entre los equipos incautados, las PNP también encontró el celular de otra joven, quien comentó que un sujeto se lo había robado por la mañana mientras hacía deporte. La afectada señaló que, al activar la geolocalización, también logró ubicar su teléfono en la zona de Las Malvinas. “Yo sí vi que estaba en Las Malvinas, pero pensé: ¿y qué hago?”, relató.

La historia dio un giro cuando recibió la llamada de la Policía informándole que su equipo había sido recuperado y que se encontraba en la comisaría de Chacarilla. “No lo puedo creer, parece de cuento. Nunca en la vida pensé que estas cosas pasan. Ya lo había dado por perdido”, expresó sorprendida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.