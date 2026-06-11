¿Cuál es la ruta que tomará la movilización en apoyo de Roberto Sánchez?

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En apoyo a Roberto Sánchez, se anunció la realización de una movilización en Lima este viernes bajo las consignas 'La Toma de Lima' y 'Los Cuatro Suyos', en medio de la expectativa por los resultados finales de la segunda vuelta presidencial. La convocatoria se produce cuando el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene al candidato de Juntos por el Perú con una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori.

Según indicaron voceros de la agrupación, la movilización busca defender la voluntad expresada en las urnas y demandar transparencia durante la etapa final del proceso electoral, marcada por una diferencia estrecha entre ambos candidatos.

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¿Cuál es la ruta que tomará la marcha 'La toma de Lima'?

La convocatoria fue respaldada por Hernando Cevallos, quien participó en una manifestación realizada en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante su intervención, sostuvo que la ciudadanía debe mantenerse vigilante hasta la proclamación oficial de resultados.

“La democracia no solo es decidir ir a votar y me voy a la casa”, declaró ante los medios, al señalar que la participación ciudadana también implica supervisar el desarrollo del proceso electoral frente a lo que calificó como intentos de deslegitimar los resultados.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el punto de encuentro será la plaza San Martín. Desde allí, los participantes podrían dirigirse hacia el Congreso de la República, Palacio de Gobierno o la sede del JNE. Sin embargo, hasta el momento no se ha oficializado un recorrido definitivo ni el horario exacto de la movilización.

Municipalidad de Lima y PNP se pronuncian

Ante el anuncio de la marcha, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que coordina acciones con la Policía Nacional para resguardar el orden en el Centro Histórico.

Mariella Falla, gerente de Fiscalización de la comuna capitalina, recordó que las movilizaciones no están permitidas dentro de determinadas zonas del Centro Histórico debido a su condición de área intangible y a la necesidad de proteger inmuebles considerados patrimonio cultural.

Por su parte, el coronel Marcial Flores aseguró que la Policía Nacional del Perú garantizará el libre tránsito de los ciudadanos y hará cumplir las disposiciones vigentes durante el desarrollo de cualquier concentración pública.

Municipalidades distritales se pronuncian

A través de un pronunciamiento conjunto, las municipalidades de Ate, Cieneguilla, Comas, Jesús María, La Victoria, Lince, Miraflores, Pachacámac, Pueblo Libre, Pucusana, San Bartolo, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo manifestaron su posición frente a las movilizaciones convocadas para este viernes en la capital.

Comunicado Municipalidades distritales de Lima

En el documento, los gobiernos locales expresaron su respaldo a las acciones de seguridad impulsadas con el objetivo de preservar el orden público durante las protestas anunciadas.

Las comunas destacaron el plan operativo desplegado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y respaldaron la declaratoria de alerta máxima adoptada ante la posible concentración masiva de manifestantes en distintos puntos de la ciudad.