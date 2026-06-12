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Sociedad

UNI abre examen de admisión 2026-II: fechas, requisitos y cómo postular a una de las 1.630 vacantes

La inscripción se realiza de manera virtual hasta el 31 de julio y se requerirán ciertos documentos clave. La información sobre becas y semibecas de la Universidad Nacional de Ingeniería estará disponible del 30 de junio al 3 de julio de 2026.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abre inscripciones para el examen de admisión 2026-II, ofreciendo 1.630 vacantes en diversas carreras. El registro se cerrará el 31 de julio.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abre inscripciones para el examen de admisión 2026-II, ofreciendo 1.630 vacantes en diversas carreras. El registro se cerrará el 31 de julio. | composición LR
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició oficialmente el proceso de inscripción para su examen de admisión 2026-II, una de las convocatorias más esperadas por miles de estudiantes que buscan ingresar a una de las universidades públicas más competitivas del país.

En esta nueva edición, la UNI ofrecerá 1.630 vacantes distribuidas en sus diferentes carreras profesionales y modalidades de ingreso. El examen se desarrollará en agosto y el plazo para registrarse estará disponible hasta el próximo 31 de julio.

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¿Cuándo será el examen de admisión UNI 2026-II?

De acuerdo con el cronograma oficial, las evaluaciones se realizarán en tres fechas:

  • 10 de agosto: prueba de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático
  • 12 de agosto: examen de matemáticas
  • 14 de agosto: evaluación de física y química

En el caso de los postulantes a Arquitectura, deberán rendir además una prueba de aptitud vocacional el 8 de agosto, requisito obligatorio para continuar en el proceso.

La universidad recordó que todos los postulantes deberán presentarse según el cronograma establecido y cumplir con cada etapa de evaluación.

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Requisitos para postular a la UNI

Los aspirantes deberán realizar su inscripción de manera virtual mediante la plataforma oficial de admisión. Para completar el proceso, será necesario presentar:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
  • Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco
  • Constancia de Logros de Aprendizaje

A través del portal también podrán revisar el costo de inscripción, modalidades de ingreso y detalles adicionales sobre el proceso.

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Becas y semibecas para postulantes

La UNI informó que los estudiantes interesados en solicitar becas o semibecas podrán hacerlo del 30 de junio al 3 de julio de 2026. Para acceder a este beneficio, deberán sustentar su situación socioeconómica con la documentación correspondiente.

La casa de estudios indicó que toda la información complementaria será publicada en su plataforma oficial de admisión en los próximos días.

Con esta convocatoria, la UNI inicia una nueva oportunidad para miles de jóvenes que buscan acceder a una formación profesional en ingeniería, arquitectura y ciencias, especialidades con alta demanda en el mercado laboral peruano.

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