Estas universidades tendrán clases virtuales este viernes 12 de junio por marcha en el Centro de Lima

Conoce qué universidades tendrán clases virtuales por la marcha este viernes 12 de junio. | Foto: composición LR

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En medio de la tensión generada por el ajustado conteo de votos de la segunda vuelta electoral 2026 entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori por la Presidencia del Perú, simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú convocaron a una movilización para este viernes 12 de junio en el Centro de Lima. La protesta tiene como objetivo exigir el respeto a los resultados electorales y a la voluntad popular expresada en las urnas.

Ante este escenario y las posibles restricciones vehiculares que podrían registrarse durante la jornada, diversas universidades de Lima anunciaron que suspenderán las clases presenciales y desarrollarán sus actividades académicas de manera virtual. Esta medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores, así como evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

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¿Qué universidades de Lima e instituciones tendrán clases virtuales por la marcha de este viernes 12 de junio?

Mediante comunicados difundidos en sus redes sociales, hasta el momento la Universidad de Lima y Cibertec han anunciado la suspensión de sus clases presenciales para este viernes 12 de junio debido a las movilizaciones convocadas en el Centro de Lima y las posibles afectaciones al tránsito en distintos puntos de la capital.

En el caso de la casa de estudios superior, las actividades académicas se desarrollarán de manera virtual a partir de la 1:00 p.m. En tanto, el instituto informó que todas las clases y evaluaciones programadas desde las 2:30 p.m. se realizarán de forma remota a través de su aula virtual, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas durante la jornada de movilizaciones.

Comunicado de la Universidad de Lima.

Comunicado Cibertec.

Alcaldes de Lima Metropolitana se pronuncian ante marcha del viernes 12 de junio

Alcaldes de los distritos de Lima Metropolitana han emitido un pronunciamiento público en el cual manifiestan su respaldo a las medidas de seguridad y resguardo de la ciudad, lideradas por el alcalde Renzo Reggiardo. Las autoridades solicitaron al Gobierno central y al Ministerio Público reforzar de manera urgente el control del orden interno ante las movilizaciones anunciadas en el centro histórico, y resaltaron la responsabilidad de garantizar la seguridad de los vecinos y proteger el patrimonio de la capital.

Asimismo, los burgomaestres expresaron su apoyo al plan de operaciones y al estado de alerta máxima dispuesto por la Municipalidad de Lima, y reafirmaron su disposición a sumarse a estas acciones de seguridad dentro de sus respectivas jurisdicciones.