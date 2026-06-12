Roberto Sánchez invita a Keiko Fujimori a solicitar reconteo de votos: "Dejemos un legado de transparencia"
Al ver que Fuerza Popular busca anular votos rurales de Puno y ellos los de Lima y del extranjero, el candidato de Juntos por el Perú propuso a Fujimori solicitar un reconteo de votos.
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Al ver que Fuerza Popular busca anular votos rurales de Puno y ellos los de Lima y del extranjero, el candidato de Juntos por el Perú propuso a Keiko Fujimori solicitar un reconteo de votos en aras de la transparencia.
La propuesta fue planteada por Roberto Sánchez en un conferencia de prensa junto a su equipo técnico. “Yo le propongo (a Fujimori) que conjuntamente solicitemos en el marco del debido proceso (…) una revisión exhaustiva, un re conteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto que no haya ocurrido ahí”, dijo.
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Sánchez pide a Fujimori la defensa de la institucionalidad
Resaltó que este acto se realice en defensa de “la institucionalidad del proceso electoral y los observadores internacionales”.
Mencionó, además, los pedidos de nulidad que ambos partidos han presentado. “Ellos (Fuerza Popular) quieren anular votos nuestros del sur, nosotros estamos mencionando irregularidades en Lima y particularmente de peruanos en el exterior”, reconoció.
En ese sentido, aseguró estar convencido que una “acción conjunta” dejaría un “legado de transparencia y cero controversia”.
“Indistintamente quién gane producto de este proceso de cero controversia, inobjetable, seamos capaces de darle al Perú certeza y confianza total”, dijo.