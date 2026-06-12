HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Así sería un Gobierno de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Roberto Sánchez invita a Keiko Fujimori a solicitar reconteo de votos: "Dejemos un legado de transparencia"

Al ver que Fuerza Popular busca anular votos rurales de Puno y ellos los de Lima y del extranjero, el candidato de Juntos por el Perú propuso a Fujimori solicitar un reconteo de votos.

Roberto Sánchez invita a Keiko Fujimori a solicitar reconteo de votos: "Dejemos un legado de transparencia"
Roberto Sánchez invita a Keiko Fujimori a solicitar reconteo de votos: "Dejemos un legado de transparencia"
Escuchar
Resumen
Compartir

Al ver que Fuerza Popular busca anular votos rurales de Puno y ellos los de Lima y del extranjero, el candidato de Juntos por el Perú propuso a Keiko Fujimori solicitar un reconteo de votos en aras de la transparencia.

Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta fue planteada por Roberto Sánchez en un conferencia de prensa junto a su equipo técnico. “Yo le propongo (a Fujimori) que conjuntamente solicitemos en el marco del debido proceso (…) una revisión exhaustiva, un re conteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto que no haya ocurrido ahí”, dijo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SUPERA A ROBERTO SÁNCHEZ Y BELMONT ROMPE SU SILENCIO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sánchez pide a Fujimori la defensa de la institucionalidad

Resaltó que este acto se realice en defensa de “la institucionalidad del proceso electoral y los observadores internacionales”.

Mencionó, además, los pedidos de nulidad que ambos partidos han presentado. “Ellos (Fuerza Popular) quieren anular votos nuestros del sur, nosotros estamos mencionando irregularidades en Lima y particularmente de peruanos en el exterior”, reconoció.

En ese sentido, aseguró estar convencido que una “acción conjunta” dejaría un “legado de transparencia y cero controversia”.

“Indistintamente quién gane producto de este proceso de cero controversia, inobjetable, seamos capaces de darle al Perú certeza y confianza total”, dijo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Estas universidades tendrán clases virtuales este viernes 12 de junio por marcha 'La toma de Lima'

Estas universidades tendrán clases virtuales este viernes 12 de junio por marcha 'La toma de Lima'

LEER MÁS
Marcha 'La toma de Lima': ¿Qué ruta tomará la movilización en apoyo a Roberto Sánchez?

Marcha 'La toma de Lima': ¿Qué ruta tomará la movilización en apoyo a Roberto Sánchez?

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juntos por el Perú presentará recursos de nulidad en actas de Argentina y pedirá el padrón electoral de EE.UU.

Juntos por el Perú presentará recursos de nulidad en actas de Argentina y pedirá el padrón electoral de EE.UU.

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Fuerza Popular pide no invalidar mesas en Lima, pero sí anular 7 mil votos en Puno

Fuerza Popular pide no invalidar mesas en Lima, pero sí anular 7 mil votos en Puno

LEER MÁS
Figuras de la política advierten sobre posibles peligros en un nuevo gobierno fujimorista: "Veremos una gran represión"

Figuras de la política advierten sobre posibles peligros en un nuevo gobierno fujimorista: "Veremos una gran represión"

LEER MÁS
Alfredo Torres denunciaría a López Aliaga por acusar a Ipsos de corrupción: "Ha cruzado la raya"

Alfredo Torres denunciaría a López Aliaga por acusar a Ipsos de corrupción: "Ha cruzado la raya"

LEER MÁS
Juntos por el Perú busca anular más de mil mesas de sufragio a nivel nacional

Juntos por el Perú busca anular más de mil mesas de sufragio a nivel nacional

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025