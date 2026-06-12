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Marcha 'La Toma de Lima': estas son las vías que permanecerán cerradas y las restricciones dispuestas por la Municipalidad

El alcalde Renzo Reggiardo anunció que se prohibirán concentraciones en el Cercado de Lima, amparándose en el Acuerdo de Concejo 026. Se permitirá solo el tránsito peatonal.

La MML anunció que restringirán vías en el Centro de Lima y reforzarán la seguridad.
La MML anunció que restringirán vías en el Centro de Lima y reforzarán la seguridad. | Composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima informó una serie de restricciones vehiculares y medidas de seguridad ante la movilización denominada Toma de Lima, convocada por agrupaciones de izquierda para este 12 de junio. El operativo contempla el cierre de importantes vías del Centro Histórico y un control reforzado en los accesos a la capital, lo que podría afectar el desplazamiento de miles de ciudadanos.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la comuna no permitirá concentraciones ni desplazamientos dentro de la denominada zona rígida del Cercado de Lima, amparándose en el Acuerdo de Concejo 026, que declara intangible este sector de la ciudad.

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¿Qué calles estarán cerradas?

Como parte del plan de control territorial, las autoridades informaron que se restringirá el tránsito vehicular en varios puntos estratégicos del Centro Histórico. Entre los cruces que permanecerán cerrados se encuentran:

  • Jirón Carabaya con Jirón Lampa.
  • Jirón Lampa con avenida Nicolás de Piérola.
  • Jirón Camaná con avenida Nicolás de Piérola.

En estas zonas solo se permitirá el tránsito peatonal formal, mientras que las fuerzas del orden realizarán labores de vigilancia permanente para evitar concentraciones masivas.

Asimismo, el operativo se enfocará en espacios públicos considerados sensibles, como la Plaza San Martín, la Plaza Dos de Mayo y la Plaza de la Democracia, lugares donde históricamente se han desarrollado manifestaciones políticas.

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Controles en los peajes de ingreso a Lima

La municipalidad también informó que, en coordinación con la Policía Nacional, se efectuarán inspecciones en los principales peajes de ingreso a la capital. El objetivo será detectar el traslado de artefactos pirotécnicos, objetos peligrosos o cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la seguridad pública durante la jornada.

Las autoridades no descartaron que estos controles generen demoras en el ingreso de vehículos procedentes de distintas regiones del país.

Drones, cámaras y serenos equipados

Para supervisar el cumplimiento de las restricciones, la comuna desplegará un sistema de vigilancia compuesto por 1.000 cámaras de seguridad conectadas a un centro de monitoreo en tiempo real. Además, se utilizarán drones con inteligencia artificial para el seguimiento aéreo de posibles desplazamientos de manifestantes.

El personal de serenazgo contará con 200 cámaras corporales y 200 dispositivos de descarga eléctrica no letal, con el fin de registrar las intervenciones y reforzar la seguridad en el Centro Histórico.

Advierten retiro de campamentos y permanencia en la vía pública

La Municipalidad de Lima también anunció que aplicará una política de tolerancia cero frente a la instalación de campamentos informales en el Cercado de Lima. Según informó la comuna, cualquier intento de pernoctar en espacios públicos cercanos a entidades estatales será retirado de manera inmediata.

"Lo que buscamos es proteger la seguridad de los ciudadanos, el patrimonio histórico y el normal desarrollo de las actividades económicas en el centro de la ciudad", señaló la administración municipal al confirmar el despliegue extraordinario para este fin de semana.

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