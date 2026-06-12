Juntos por el Perú presentará recursos de nulidad en actas de Argentina y pedirá el padrón electoral de EE.UU.

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Juntos por el Perú presentará recursos de nulidad contra las actas provenientes de Buenos Aires, Argentina. Así lo anunció el vocero de la agrupación, Roy Mendoza, en una conferencia de prensa junto con el candidato Roberto Sánchez. El argumento de este requerimiento es una presunta vulneración de su derecho a la defensa, ya que esas actas llegaron a nuestro país la noche del miércoles 10 de junio, fecha límite para presentar recursos de impugnación.

“Para nosotros nos preocupa bastante el hecho de que el miércoles por la noche recién hayan llegado las actas desde Buenos Aires, Argentina. La ley electoral nos concede el plazo de tres días, contabilizados después del acto electoral, para presentar cualquier recurso impugnatorio. Entonces este plazo, si es yo quiero como lo hemos previso, impugar las mesas de Argentina […] pero llegaron el último día para presentar los recursos de nulidad. Pese a eso vamos a interponer nuestro pedido de nulidad también de esas mesas”, alegó.