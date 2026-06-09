HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Ipsos y Transparencia aseguran que para el conteo rápido al 100% se tomaron en cuenta los votos del extranjero

Representantes de ambas instituciones rechazaron las versiones que cuestionaban la inclusión del electorado residente fuera del país y detallaron que el monitoreo electoral alcanzó varias ciudades internacionales durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Transparencia e Ipsos se pronuncian sobre conteo rápido. Foto: difusión
Transparencia e Ipsos se pronuncian sobre conteo rápido. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Ipsos y Transparencia afirmaron que el conteo rápido al 100% sí incorporó los votos emitidos por peruanos en el exterior. Ambas entidades respondieron a los cuestionamientos que circularon tras conocerse declaraciones atribuidas a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, y remarcaron que el trabajo de recolección de información incluyó diversas ciudades fuera del país durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

La polémica se originó luego de que se difundieran interpretaciones sobre una supuesta exclusión del voto extranjero en la muestra utilizada para el conteo rápido. Ante ello, un representante de Transparencia explicó que la observación electoral consideró información obtenida en ocho ciudades del exterior.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI PODRÍA GANAR LAS ELECCIONES 2026? ¿Y SÁNCHEZ? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

lr.pe

Durante una conferencia de prensa, el vocero indicó que todas esas localidades formaron parte del sistema de recopilación de datos empleado por la organización. Además, sostuvo que existe una posible confusión entre distintos instrumentos de medición utilizados durante la jornada electoral y las muestras estadísticas empleadas para las proyecciones.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, también defendió la inclusión del voto en el exterior. Al referirse a los resultados obtenidos por la empresa, señaló que "es lo que hemos encontrado también en el conteo rápido que estuvimos en siete países", una afirmación que respalda la participación de observadores y recolectores de información fuera del territorio peruano.

PUEDES VER: JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

lr.pe

Transparencia detalla que observó votos en ocho ciudades del extranjero

Durante su intervención ante la prensa, un representante de Transparencia fue consultado por la aparente contradicción entre la ficha técnica del conteo rápido y declaraciones difundidas en medios de comunicación. El vocero respondió que la observación electoral sí incluyó información procedente de ciudades ubicadas fuera del Perú.

Según precisó, el despliegue de la organización alcanzó Santiago de Chile, Buenos Aires, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Barcelona, Madrid y Milán. La institución señaló que estos puntos fueron incorporados dentro del sistema de recolección de información empleado para el resultado del conteo rápido.

El representante añadió que la discusión podría estar relacionada con la diferencia entre una muestra estadística específica y el conjunto de información recopilada para el conteo rápido. Por ello, evitó afirmar que existiera una exclusión del voto extranjero dentro de la estimación difundida al cierre de la jornada.

PUEDES VER: Ernesto Zunini cuestiona nueva versión de Alfredo Torres sobre conteo rápido: "Por lo menos, es extraño"

lr.pe

Alfredo Torres afirma que Ipsos estuvo presente en siete países

Las declaraciones del presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, también apuntan en la misma dirección. Al comentar los resultados obtenidos por la encuestadora, sostuvo que el trabajo de campo del conteo rápido se desarrolló en siete países.

Aunque Torres no detalló en ese momento cuáles fueron los países incluidos, sí confirmó la presencia de equipos vinculados al conteo fuera del Perú. De esta manera, tanto Transparencia como Ipsos coinciden en un punto central: los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero formaron parte de la información considerada para la elaboración del conteo rápido al 100% difundido tras la segunda vuelta.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez tras conteo rápido: “Este día empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”

Roberto Sánchez tras conteo rápido: “Este día empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”

LEER MÁS
Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

LEER MÁS
Es falsa la encuesta que se basa en supuestos datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI para atribuir 54,5% de intención de voto a Sánchez y 35,2% a Fujimori a nivel nacional

Es falsa la encuesta que se basa en supuestos datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI para atribuir 54,5% de intención de voto a Sánchez y 35,2% a Fujimori a nivel nacional

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Ernesto Zunini cuestiona nueva versión de Alfredo Torres sobre conteo rápido: "Por lo menos, es extraño"

Ernesto Zunini cuestiona nueva versión de Alfredo Torres sobre conteo rápido: "Por lo menos, es extraño"

LEER MÁS
JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

LEER MÁS
Fujimori perdió votos en el norte y Sánchez se consolidó en el Sur: hay 1.516 actas observadas

Fujimori perdió votos en el norte y Sánchez se consolidó en el Sur: hay 1.516 actas observadas

LEER MÁS
Cámara de Diputados y Senadores queda lista para el periodo 2026-2031

Cámara de Diputados y Senadores queda lista para el periodo 2026-2031

LEER MÁS
Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025