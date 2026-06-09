Ipsos y Transparencia aseguran que para el conteo rápido al 100% se tomaron en cuenta los votos del extranjero

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Ipsos y Transparencia afirmaron que el conteo rápido al 100% sí incorporó los votos emitidos por peruanos en el exterior. Ambas entidades respondieron a los cuestionamientos que circularon tras conocerse declaraciones atribuidas a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, y remarcaron que el trabajo de recolección de información incluyó diversas ciudades fuera del país durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La polémica se originó luego de que se difundieran interpretaciones sobre una supuesta exclusión del voto extranjero en la muestra utilizada para el conteo rápido. Ante ello, un representante de Transparencia explicó que la observación electoral consideró información obtenida en ocho ciudades del exterior.

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Durante una conferencia de prensa, el vocero indicó que todas esas localidades formaron parte del sistema de recopilación de datos empleado por la organización. Además, sostuvo que existe una posible confusión entre distintos instrumentos de medición utilizados durante la jornada electoral y las muestras estadísticas empleadas para las proyecciones.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, también defendió la inclusión del voto en el exterior. Al referirse a los resultados obtenidos por la empresa, señaló que "es lo que hemos encontrado también en el conteo rápido que estuvimos en siete países", una afirmación que respalda la participación de observadores y recolectores de información fuera del territorio peruano.

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Transparencia detalla que observó votos en ocho ciudades del extranjero

Durante su intervención ante la prensa, un representante de Transparencia fue consultado por la aparente contradicción entre la ficha técnica del conteo rápido y declaraciones difundidas en medios de comunicación. El vocero respondió que la observación electoral sí incluyó información procedente de ciudades ubicadas fuera del Perú.

Según precisó, el despliegue de la organización alcanzó Santiago de Chile, Buenos Aires, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Barcelona, Madrid y Milán. La institución señaló que estos puntos fueron incorporados dentro del sistema de recolección de información empleado para el resultado del conteo rápido.

El representante añadió que la discusión podría estar relacionada con la diferencia entre una muestra estadística específica y el conjunto de información recopilada para el conteo rápido. Por ello, evitó afirmar que existiera una exclusión del voto extranjero dentro de la estimación difundida al cierre de la jornada.

Alfredo Torres afirma que Ipsos estuvo presente en siete países

Las declaraciones del presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, también apuntan en la misma dirección. Al comentar los resultados obtenidos por la encuestadora, sostuvo que el trabajo de campo del conteo rápido se desarrolló en siete países.

Aunque Torres no detalló en ese momento cuáles fueron los países incluidos, sí confirmó la presencia de equipos vinculados al conteo fuera del Perú. De esta manera, tanto Transparencia como Ipsos coinciden en un punto central: los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero formaron parte de la información considerada para la elaboración del conteo rápido al 100% difundido tras la segunda vuelta.