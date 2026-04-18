La caída de la China Sulmary: la joven que incendió combis y destapó una red criminal en el Callao

De acuerdo con las autoridades, la implicada confesó su participación en la quema de combis. | Composición LR

De acuerdo con las autoridades, la implicada confesó su participación en la quema de combis. | Composición LR

Una joven, identificada como Sulmary Paola Huamán López (18), se acerca a una de las combis estacionadas y rocía combustible para luego prenderle fuego en el Callao.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el incidente que, en muchas ocasiones, se utiliza para amedrentar a los conductores destruyendo sus vehículos, los cuales son su única fuente de ingreso económico.

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Joven dentro de red criminal

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que Humán López se grababa cuando prendía las cámaras. Asimismo, los ataques eran directos y sin titubeos por parte de sus cómplices.

Según la Policía, ella no actuaba sola. Junto a otro menor involucrado conocido como 'El Loco Pierre', integrarían la banda Los incendiarios de Al Qaeda. Por ello, el general Ricardo Espinoza asegura que ya hay evidencias de varios ataques.

Bandas captan a jóvenes

De acuerdo con las autoridades, las organizaciones criminales captan jóvenes para ejecutar los actos delictivos. Asimismo, les ofrecen dinero para incentivarlos a atacar.

Por ello, antes de que incendien algún vehículo, los implicados realizaban un marcaje. Luego eran trasladados al lugar para ejecutar el ataque.

Después, grababan todo como prueba para cobrar el dinero exigido, mientras Sulmary también participaba en los ataques.

Durante la intervención, la Policía halló droga y no descarta que los implicados estén vinculados a más incendios. Pese a las pruebas, el Poder Judicial dictó comparecencia. Por esta razón, hoy en día la joven está libre.

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