Produce crea grupo multisectorial que buscará eliminar barreras y acelerar la implementación de parques industriales en el país

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La creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal fue aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce) con el objetivo de impulsar la promoción e implementación de los parques industriales a nivel nacional en el marco del Sistema Nacional de Parques Industriales. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000164-2026-PRODUCE.

De acuerdo con la norma, el grupo tendrá como función principal identificar y analizar la problemática que viene afectando su desarrollo y operatividad. Asimismo, deberá formular propuestas normativas y de gestión orientadas a promover la implementación de estos espacios productivos.

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Identificación de barreras y propuestas de solución

El Grupo de Trabajo Multisectorial tendrá la responsabilidad de identificar y analizar las principales brechas, barreras y cuellos de botella regulatorios y de gestión que limitan el desarrollo y funcionamiento de los parques industriales.

Además, deberá elaborar y plantear propuestas normativas y/o de gestión que permitan superar estos obstáculos y favorezcan la promoción e implementación de parques industriales a nivel nacional.

La resolución señala que el trabajo se realizará de manera articulada para gestionar las principales barreras que afectan al sector y formular soluciones viables, priorizadas y coordinadas institucionalmente.

Participación de entidades públicas y privadas

El grupo estará presidido por un representante del Ministerio de la Producción e integrado por representantes de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y Turismo; Cultura; Ambiente; y Economía y Finanzas.

También participarán representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (PEI Perú). Todos los integrantes ejercerán sus funciones ad honorem.

Vigencia, funcionamiento y financiamiento

La Secretaría Técnica del grupo de trabajo estará a cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, que asumirá las labores administrativas y de coordinación operativa para su funcionamiento.

El grupo deberá instalarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la publicación de la resolución ministerial y tendrá una vigencia de dos años contados desde el día hábil siguiente a su instalación.

Sus sesiones podrán realizarse de manera presencial o virtual y podrá convocar a representantes de otras entidades públicas, privadas, del sector académico o especialistas para abordar temas específicos vinculados a sus funciones.

La norma establece, además, que las entidades participantes asumirán el cumplimiento de sus funciones con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.