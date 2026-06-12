HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Así sería un Gobierno de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Produce crea grupo multisectorial que buscará eliminar barreras y acelerar la implementación de parques industriales en el país

El Ministerio de la Producción creó un grupo multisectorial temporal para identificar brechas, barreras y cuellos de botella que afectan a los parques industriales, así como formular propuestas normativas y de gestión para impulsar su desarrollo.

Grupo de Trabajo Multisectorial propone soluciones para barreras en parques industriales.
Grupo de Trabajo Multisectorial propone soluciones para barreras en parques industriales. | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal fue aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce) con el objetivo de impulsar la promoción e implementación de los parques industriales a nivel nacional en el marco del Sistema Nacional de Parques Industriales. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000164-2026-PRODUCE.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la norma, el grupo tendrá como función principal identificar y analizar la problemática que viene afectando su desarrollo y operatividad. Asimismo, deberá formular propuestas normativas y de gestión orientadas a promover la implementación de estos espacios productivos.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 11/06/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

lr.pe

Identificación de barreras y propuestas de solución

El Grupo de Trabajo Multisectorial tendrá la responsabilidad de identificar y analizar las principales brechas, barreras y cuellos de botella regulatorios y de gestión que limitan el desarrollo y funcionamiento de los parques industriales.

Además, deberá elaborar y plantear propuestas normativas y/o de gestión que permitan superar estos obstáculos y favorezcan la promoción e implementación de parques industriales a nivel nacional.

La resolución señala que el trabajo se realizará de manera articulada para gestionar las principales barreras que afectan al sector y formular soluciones viables, priorizadas y coordinadas institucionalmente.

PUEDES VER: Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

lr.pe

Participación de entidades públicas y privadas

El grupo estará presidido por un representante del Ministerio de la Producción e integrado por representantes de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y Turismo; Cultura; Ambiente; y Economía y Finanzas.

También participarán representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (PEI Perú). Todos los integrantes ejercerán sus funciones ad honorem.

Vigencia, funcionamiento y financiamiento

La Secretaría Técnica del grupo de trabajo estará a cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, que asumirá las labores administrativas y de coordinación operativa para su funcionamiento.

El grupo deberá instalarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la publicación de la resolución ministerial y tendrá una vigencia de dos años contados desde el día hábil siguiente a su instalación.

Sus sesiones podrán realizarse de manera presencial o virtual y podrá convocar a representantes de otras entidades públicas, privadas, del sector académico o especialistas para abordar temas específicos vinculados a sus funciones.

La norma establece, además, que las entidades participantes asumirán el cumplimiento de sus funciones con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Produce suspende la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro ante condiciones cálidas del mar

Produce suspende la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro ante condiciones cálidas del mar

LEER MÁS
Produce paraliza pesca de anchoveta por El Niño Costero hasta el 10 de junio: ¿riesgo para el sector? Esto advierte Imarpe tras ampliación

Produce paraliza pesca de anchoveta por El Niño Costero hasta el 10 de junio: ¿riesgo para el sector? Esto advierte Imarpe tras ampliación

LEER MÁS
Produce otorga créditos al 0% y 1% para acuicultores afectados por lluvias: ¿qué requisitos pide Fondepes para acceder al apoyo?

Produce otorga créditos al 0% y 1% para acuicultores afectados por lluvias: ¿qué requisitos pide Fondepes para acceder al apoyo?

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Fuerza Popular plantea acudir al TC contra leyes con impacto fiscal pese a haber respaldado varias de ellas

Fuerza Popular plantea acudir al TC contra leyes con impacto fiscal pese a haber respaldado varias de ellas

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 12 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 12 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Tres de cada diez peruanos tuvieron dificultades para acceder a alimentos en 2025, según el INEI

Tres de cada diez peruanos tuvieron dificultades para acceder a alimentos en 2025, según el INEI

LEER MÁS
MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?

MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?

LEER MÁS
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025