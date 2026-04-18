Detonan explosivo en gimnasio presuntamente extorsionado: sujetos usaron dinamita en Ancón

Incidentes aumentan en la zona de La Libertad | Composición LR

Incidentes aumentan en la zona de La Libertad | Composición LR

Durante la tarde, un individuo colocó un dispositivo explosivo dentro del gimnasio Olympic’s Gym, situado en el kilómetro 38 de la avenida Los Arquitectos, en Villa Estela, distrito de Ancón.

De acuerdo con los testigos, dos personas llegaron al sitio en una motocicleta lineal, usando cascos cerrados. Uno de ellos entró al establecimiento y dejó el explosivo en las escaleras de la entrada que llevan al segundo piso.

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Daños materiales

El presunto artefacto explotó pocos segundos después ante las cámaras de seguridad. Ambos individuos captados escaparon en la misma moto en dirección al distrito de Pachacútec.

“Este mensaje es para comunicar con la seguridad que va a estar a cargo de nuestra organización. Que no suceda lo que acaba de pasar en el Olympic Gym. Espero que te comuniques en 24 horas”, se lee en el mensaje.

Cabe resaltar que no se encontró ningún aviso o nota de extorsión contra el establecimiento. Pese a que el suceso no causó heridos, sí provocó daños materiales en la puerta de entrada del local.

Al lugar acudieron agentes policiales de la municipalidad de Ancón para comenzar las investigaciones pertinentes.

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