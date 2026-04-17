Los detenidos estarían implicados en casos de extorsión contra negocios en SJL | Composición LR | Difusión

Los detenidos estarían implicados en casos de extorsión contra negocios en SJL | Composición LR | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres integrantes de la banda Los Malditos de Bayóvar, la cual es sindicada de amenazar y extorsionar a negocios en San Juan de Lurigancho. El último ataque se registró la noche del 8 de abril, cuando uno de los implicados llegó a los exteriores de una empresa de transporte interprovincial y de encomiendas para luego forcejear con una de las trabajadoras.

Posteriormente, el sujeto lanzó un explosivo frente a los testigos para luego huir. Las cámaras de seguridad del lugar captaron lo sucedido y permitieron identificar a los hampones. "La empresa hace referencia a que venía siendo víctima de extorsión y de que iban a atentar contra ellos", sostuvo el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

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Intervienen tres miembros de banda extorsiva

De acuerdo con las autoridades, en el contenido extorsivo se exigía una cuota inicial de S/15.000. El seguimiento y operativo conjunto permitió capturar a tres miembros de la organización en las zonas de Jicamarca y Huarochirí. Ellos fueron identificados como Tamira Gamboa, Jordan Chui y Richard Nuñez.

"Es una mujer de 18 años que era la titular de la cuenta bancaria donde se hacían los depósitos. La segunda persona es quien había captado a otros miembros en proceso de identificación. También tenemos a un tercer elemento, un varón. Los mensajes eran enviados a través de un teléfono", precisó Obando.

Los detenidos se encuentran en la sede de la Dirincri, donde continúan las investigaciones. Cabe resaltar que se incautaron un vehículo, cinco celulares y tarjetas bancarias. Las autoridades consideran que la banda delictiva está detrás de casos de extorsión contra comerciantes y empresas de la zona.

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