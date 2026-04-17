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Caen Los Malditos de Bayóvar: banda acusada de extorsionar y atentar contra empresa de transporte en San Juan de Lurigancho

Las investigaciones continúan en la Dirincri y se incautaron cinco celulares, tarjetas bancarias y un vehículo, mientras las autoridades rastrean más casos de extorsión.

Los detenidos estarían implicados en casos de extorsión contra negocios en SJL
Los detenidos estarían implicados en casos de extorsión contra negocios en SJL | Composición LR | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres integrantes de la banda Los Malditos de Bayóvar, la cual es sindicada de amenazar y extorsionar a negocios en San Juan de Lurigancho. El último ataque se registró la noche del 8 de abril, cuando uno de los implicados llegó a los exteriores de una empresa de transporte interprovincial y de encomiendas para luego forcejear con una de las trabajadoras.

Posteriormente, el sujeto lanzó un explosivo frente a los testigos para luego huir. Las cámaras de seguridad del lugar captaron lo sucedido y permitieron identificar a los hampones. "La empresa hace referencia a que venía siendo víctima de extorsión y de que iban a atentar contra ellos", sostuvo el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

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Intervienen tres miembros de banda extorsiva

De acuerdo con las autoridades, en el contenido extorsivo se exigía una cuota inicial de S/15.000. El seguimiento y operativo conjunto permitió capturar a tres miembros de la organización en las zonas de Jicamarca y Huarochirí. Ellos fueron identificados como Tamira Gamboa, Jordan Chui y Richard Nuñez.

"Es una mujer de 18 años que era la titular de la cuenta bancaria donde se hacían los depósitos. La segunda persona es quien había captado a otros miembros en proceso de identificación. También tenemos a un tercer elemento, un varón. Los mensajes eran enviados a través de un teléfono", precisó Obando.

Los detenidos se encuentran en la sede de la Dirincri, donde continúan las investigaciones. Cabe resaltar que se incautaron un vehículo, cinco celulares y tarjetas bancarias. Las autoridades consideran que la banda delictiva está detrás de casos de extorsión contra comerciantes y empresas de la zona.

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