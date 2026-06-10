Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Congreso de la República continúa aprobando leyes para la creación de nuevas universidades nacionales en distintas regiones del país. En esa línea, el Gobierno promulgó la Ley N.° 32639, publicada el 10 de junio en el diario oficial El Peruano, que crea la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, un nuevo centro de estudios superiores que se ubicará en la región Arequipa.

La norma establece que esta universidad estará conformada por facultades, escuelas profesionales, unidades de investigación y programas de posgrado, cuya organización académica será definida posteriormente. Asimismo, dispone que la institución se constituya como pliego presupuestal y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las transferencias necesarias con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

TE RECOMENDAMOS KEIKO PREPARA LA REMONTADA | LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN FRAUDE Y LA BATALLA POR LAS ACTAS | ARDE TROYA

¿Dónde estará ubicada la nueva universidad nacional?

De acuerdo con la ley, la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes tendrá su sede en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.

"Majes es un distrito que cuenta con un alto potencial agroindustrial, agroexportador y científico. Por lo tanto, requiere de una universidad especializada que impulse la formación profesional, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en el sector agrario", señaló el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre. El legislador sostuvo que la propuesta responde a una "necesidad estratégica y social" para el sur del país.

¿Qué carreras tendrá?

La universidad programa su oferta educativa en tres facultades, de acuerdo con la demanda laboral local, regional, nacional e internacional que determine la comisión organizadora.

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Agrícola Ingeniería en Gestión Empresarial Ingeniería Forestal Ingeniería Agronómica Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales Ingeniería Agroindustrial Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos Ingeniería de Industria Alimentaria Zootecnia

Facultad de Ciencias Económicas

Administración de Negocios Contabilidad Comercio Internacional y Finanzas Marketing Agroindustrial

Facultad de Ciencias Sociales

Educación

Entre las disposiciones complementarias, la ley precisa que la implementación y el funcionamiento de la nueva universidad se financiarán con recursos directamente recaudados, donaciones, legados, recursos del canon y fondos gestionados ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Caylloma y las municipalidades distritales de la jurisdicción. Estos recursos se incorporarán al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal siguiente a la aprobación de la norma.



