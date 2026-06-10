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El calendario oficial de Perú establece el próximo lunes 29 de junio como feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, a este día clave, que será aprovechado por los peruanos de todo el país, se suman dos fechas de descanso adicional, establecidas por el Ejecutivo y que beneficiarán a una región de la Amazonía en particular.

La región que tendrá dos feriados más en junio

Se trata del departamento de Ucayali, que, según el cronograma nacional, celebrará dos importantes acontecimientos en las próximas semanas. El primero tendrá lugar el 18 de junio y será en conmemoración del aniversario de creación de la región. Con este motivo, se declaró el día como feriado no laborable para los servidores públicos que laboren dentro de su territorio, bajo un criterio de compensación. Los trabajadores del sector privado podrían acogerse a esta disposición, previo acuerdo con su empleador.

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La otra fecha clave será el 24 de junio con motivo de la celebración de la Fiesta de San Juan, patrono de la Amazonía peruana. Este día figura como feriado no laborable en toda la región ucayalina, según la ordenanza regional N.° 004-2024-GRU-CR, publicada en el año 2004. Una disposición similar fue aprobada en el departamento de Loreto, que también celebra esta festividad, según el calendario peruano.

¿Qué feriados nacionales restan en Perú durante 2026?

Después de junio, el calendario de feriados de 2026 contempla las siguientes fechas:

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 de julio: Fiestas Patrias.

29 de julio: Fiestas Patrias.

6 de agosto: Batalla de Junín.

30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

8 de octubre: Combate de Angamos.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre: Navidad.

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