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Sociedad

Corte de agua hasta por 12 horas en Lima: distritos, horarios y zonas afectadas este 30 de mayo, según Sedapal

El servicio se verá interrumpido en cuatro jurisdicciones de la capital. La compañía recomienda a los residentes adoptar las previsiones necesarias y almacenar agua.

Corte de agua en Lima el 30 de mayo
Corte de agua en Lima el 30 de mayo | Composición LR
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que vecinos de cuatro distritos de la capital afrontarán una interrupción del suministro el sábado 30 de mayo. La suspensión se realizará por trabajos de mantenimiento o limpieza de reservorios para mejorar la calidad del servicio.

El corte afectará diversas áreas y urbanizaciones durante periodos de hasta 12 horas en algunos casos, por lo que se recomienda a los residentes de las zonas comprendidas tomar las previsiones necesarias. A continuación, te presentamos los puntos incluidos en la programación de Sedapal.

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Corte de agua en Lima: estos distritos no tendrán agua el 30 de mayo

Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Urb. Huaycán zona Z, UCV 232 - 232B - 234 - 235, Afectada CR - 284 ALA R-1 ALA
  • Sectores: 150
  • Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Áreas afectadas: P.J. Proyectos Especiales
  • Sectores: 414
  • Horario: 9.00 a. m. - 11.00 p. m.

Carabayllo

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Los Álamos de Carabayllo, Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I, Habilitación Urbana La Ensenada 2da etapa, Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa, Urb. La Alameda de Carabayllo, Urb. La Arboleda 2da etapa, Urb. Las Campiñas, Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa, Urb. La Estancia de Carabayllo, Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa, Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI y VII etapa.
  • Sectores: 382, 383
  • Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.

La Molina

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda
  • Sectores: 198
  • Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

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