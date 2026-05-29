Corte de agua hasta por 12 horas en Lima: distritos, horarios y zonas afectadas este 30 de mayo, según Sedapal

Corte de agua en Lima el 30 de mayo | Composición LR

Corte de agua en Lima el 30 de mayo | Composición LR

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que vecinos de cuatro distritos de la capital afrontarán una interrupción del suministro el sábado 30 de mayo. La suspensión se realizará por trabajos de mantenimiento o limpieza de reservorios para mejorar la calidad del servicio.

El corte afectará diversas áreas y urbanizaciones durante periodos de hasta 12 horas en algunos casos, por lo que se recomienda a los residentes de las zonas comprendidas tomar las previsiones necesarias. A continuación, te presentamos los puntos incluidos en la programación de Sedapal.

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Corte de agua en Lima: estos distritos no tendrán agua el 30 de mayo

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Huaycán zona Z, UCV 232 - 232B - 234 - 235, Afectada CR - 284 ALA R-1 ALA

Sectores: 150

Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Empalme de tubería

Áreas afectadas: P.J. Proyectos Especiales

Sectores: 414

Horario: 9.00 a. m. - 11.00 p. m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Los Álamos de Carabayllo, Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I, Habilitación Urbana La Ensenada 2da etapa, Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa, Urb. La Alameda de Carabayllo, Urb. La Arboleda 2da etapa, Urb. Las Campiñas, Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa, Urb. La Estancia de Carabayllo, Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa, Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI y VII etapa.

Sectores: 382, 383

Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda

Sectores: 198

Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

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