Alfredo Torres denunciaría a López Aliaga por acusar a Ipsos de corrupción: "Ha cruzado la raya"

Alfredo Torres denunciaría a López Aliaga por acusar a Ipsos de corrupción: "Ha cruzado la raya"

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Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, no descarta denunciar al excandidato presidencial Rafael López Aliaga por haber vinculado a la encuestadora con presuntos hechos de corrupción y conspiración en el proceso electoral de este año.

"Eventualmente sí haremos una denuncia penal porque me parece que ya ha cruzado la raya de lo que es aceptable. Lo que pasa es que Ipsos es una empresa internacional, entonces, no podemos aceptar que un candidato haga aseveraciones de que Ipsos está con la corrupción, con la conspiración y complot", comentó en una entrevista con Rosa María Palacios en 'Sin guion'.

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También explicó que él es solo un trabajador de Ipsos, que es una empresa internacional, y que no es dueño de Perú 21. "No soy el dueño de una encuestadora. Soy el empleado de una corporación internacional. En el caso de Perú 21, soy uno de 10 socios, tampoco soy el dueño, soy un accionista", precisó.

A su vez, descartó ser un socio mayoritario. "Si por mayoritario se entiende 50% a más, pues no, no lo soy. Estoy muy lejos de eso", mencionó.

En ese sentido, aclaró que no tiene injerencia ni en Ipsos Perú ni en la empresa internacional. Lo mismo sucede con Perú 21.

"(¿Qué injerencia tiene en la línea editorial de Perú 21?) Ninguna salvo que la directora es mi esposa. Yo trabajo full time en Ipsos. No hay ningún conflicto de interés porque a demás son dos instituciones que tienen su propio aparato", manifestó.

Alfredo Torres: "El fujimorismo tampoco fue mi primera opción"

También se refirió a su preferencia electoral: "Personalmente, yo prefiero que gane Keiko Fujimori, pero eso es una opinión política que es muy diferente al trabajo profesional".

"El fujimorismo tampoco es mi primera opción, es simplemente mi opción en segunda vuelta. Yo compartía en mi ex Twitter posteos que advertían sobre los vínculos de Sánchez con Antauro. Nunca he compartido nada de Fuerza Popular", expresó.

Finalizó resaltando que él es "transparente" y que "comparte muchos temores" sobre Fuerza Popular, sobre todo en relación con algunos proyectos de ley que ha aprobado el partido.