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Investigan muerte de pescador por presunto ataque de 12 perros en la playa de Santiago de Car en La Libertad

El deceso, registrado el 17 de abril, se indaga para determinar si las mordeduras fueron la causa de la muerte. Se han autorizado acciones contra los perros y su propietario.

Fiscalía investiga la muerte de un pescador en La Libertad
Fiscalía investiga la muerte de un pescador en La Libertad | Composición LR

El Ministerio Público inició una investigación con la finalidad de esclarecer el fallecimiento de un pescador, identificado como Luis Portales García (50), registrado la mañana del 17 de abril. El motivo del deceso sería por un presunto ataque de una jauría de 12 perros en una playa de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope, en la región de La Libertad.

De acuerdo con la información policial, la víctima registra múltiples heridas por mordeduras de canes. Sin embargo, los representantes de la Fiscalía aún no determinaron si el deceso fue producido por un ataque de perros o por otra causa.

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Acciones contra la jauría

Las autoridades indicaron que, de comprobarse que la jauría provocó la muerte del pescador, procederán a tomar acciones contra los animales involucrados, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao.

Cabe resaltar que, mientras avanzan las investigaciones en torno al caso, se autorizó la detención del propietario de los perros, quien ha sido identificado como Juan Otazú Gordillo.

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Otros ataques registrados

De acuerdo con los reportes, no sería la primera vez que uno de los vecinos de Santiago de Cao denuncia un ataque por este grupo de canes. La mañana del 16 de abril, otro pescador, identificado como Juan Ríos Amaya (36), resultó gravemente herido tras el ataque de los perros.

Según contaron los familiares, el sujeto manejaba su bicicleta para cumplir sus labores diarias de pesca, pero fue sorprendido por los animales en el sector Aguas Negras.

“Él intentó usar su teléfono para pedir ayuda, pero los perros se lo quitaron. Lo dejaron malherido y se ha arrastrado hacia una chacra para pedir ayuda a un señor de nombre José, quien finalmente lo llevó al hospital”, contó su cuñada.

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