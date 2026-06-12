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Sociedad

Disfrazados de mascotas del Mundial: Grupo Terna captura a comercializador de droga e incauta 2.500 ketes de cocaína

Carlos Cabrera Heredia, alias "Pichichi", de 48 años, fue sorprendido procesando sustancias ilícitas en su vivienda, donde hallaron pasta básica de cocaína y marihuana.

Los agentes del Grupo Terna detuvieron al microcomercializador de drogas en San Juan de Lurigancho.
Los agentes del Grupo Terna detuvieron al microcomercializador de drogas en San Juan de Lurigancho. | Composición LR | América Noticias
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Agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde capturaron a un presunto microcomercializador de drogas durante una operación encubierta realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Para evitar levantar sospechas en la zona, los efectivos policiales utilizaron disfraces inspirados en las mascotas oficiales del Mundial de Fútbol dos mil veintiséis.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la urbanización Las Flores. Según informó la Policía Nacional, los agentes se mimetizaron con trajes del águila Clutch y el alce Maple antes de ingresar al inmueble donde operaba el sospechoso.

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El detenido fue identificado como Carlos Cabrera Heredia (48), alias "Pichichi", quien fue sorprendido cuando dosificaba sustancias ilícitas dentro de su vivienda. De acuerdo con las autoridades, sobre una mesa se hallaron recortes de periódico utilizados para envolver la droga. Asimismo, la Policía señaló que el investigado realizaba estas actividades ilícitas en presencia de sus hijos menores.

PUEDES VER: Caen ‘Las Sonámbulas del Alto Perú’ en Chorrillos: Grupo Terna captura a banda dedicada a la venta de droga

lr.pe

Incautan 2.500 ketes de pasta básica de cocaína

Durante el registro domiciliario, los agentes del Grupo Terna hallaron aproximadamente 2.500 ketes de pasta básica de cocaína listos para su distribución. También encontraron envoltorios con marihuana y dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado.

Las diligencias continuaron en la habitación principal del inmueble, donde los efectivos descubrieron un arma de fuego oculta en uno de los cajones. El armamento se encontraba abastecido con municiones al momento de la intervención.

Tras la captura, el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial especializada para continuar con las investigaciones correspondientes. El Ministerio Público supervisa las diligencias y la formalización de los cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

PUEDES VER: Grupo Terna captura a dos miembros de banda criminal con 1.000 ketes de PBC en Surquillo: la droga iba para un penal

lr.pe

Detenido registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas

De acuerdo con información policial, Carlos Cabrera Heredia cuenta con antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas. Las autoridades precisaron que ya había cumplido condena efectiva en dos oportunidades anteriores por el mismo delito.

Asimismo, se informó que en su última reclusión purgó una pena de nueve años de prisión por hechos relacionados con la comercialización de sustancias ilegales.

El detenido y todas las evidencias incautadas fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, unidad encargada de desarrollar las investigaciones preliminares y determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.

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