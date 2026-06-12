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Niña muere y su madre queda gravemente herida tras ser atropelladas en Trujillo: chofer se dio a la fuga

La menor de 11 años falleció debido a las graves lesiones, mientras que su madre permanece en estado crítico. Familiares de las agraviadas exigen identificar y capturar al conductor responsable de la tragedia.

Chofer atropelló y mató a menor en Trujillo
Chofer atropelló y mató a menor en Trujillo | Composición LR / América
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Un accidente de tránsito acabó con la vida de una niña de 11 años en el sector de Alto Trujillo, en la ciudad de Trujillo (La Libertad). La menor y su madre se dirigían a un parque público de la zona cuando fueron atropelladas por una camioneta.

Lejos de auxiliar a las víctimas, el chofer de la unidad se dio a la fuga. La familia exige una investigación célere para ubicar y capturar al responsable de esta tragedia, que también dejó a la madre con lesiones graves, en estado crítico y en una camilla de cuidados intensivos.

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Accidente mortal

En imágenes difundidas por América Noticias, se observa que la camioneta impactó de forma directa contra las mujeres mientras caminaban a un lado de la pista. Producto del choque, quedaron tendidas en la vía pública; sin embargo, ello no hizo que el chofer descendiera para auxiliarlas. En su lugar, optó por huir de la escena.

La menor fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, su madre todavía lucha por su vida, pues presenta una hemorragia interna en la cabeza y fracturas óseas. Ella no sabe que su hija murió debido a su delicado estado de salud.

No hay detenidos por el caso

Según las investigaciones de la Policía Nacional (PNP), la camioneta implicada en este accidente pertenece a Bernardina Baca Guzmán. Al ser consultada, la mujer afirmó que alquilaba el vehículo a terceros.

La propietaria habría negado conocer al chofer involucrado y señaló que fue su esposo quien alquiló la unidad. No obstante, este hombre se encuentra no habido, de acuerdo con la versión de un familiar de la víctima. Hasta el momento, no se reportan detenidos en este caso.

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