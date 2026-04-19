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Más de 500 distritos bajo riesgo por lluvias: Indeci alerta huaicos y derrumbes en estas regiones

El Senamhi anunció precipitaciones de ligera a moderada intensidad, incluyendo granizo y nieve en zonas altas este 19 y 20 de abril.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre el riesgo de huaicos y deslizamientos en 508 distritos del sur y centro del Perú por lluvias hasta el 20 de abril.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre el riesgo de huaicos y deslizamientos en 508 distritos del sur y centro del Perú por lluvias hasta el 20 de abril. | Difusión

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una alerta preventiva tras advertir que 508 distritos de la sierra centro y sur del Perú se encuentran en riesgo de huaicos, deslizamientos, derrumbes y otros movimientos en masa, debido a las lluvias pronosticadas hasta el lunes 20 de abril.

La advertencia se basa en el Aviso Meteorológico N.° 151 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como en el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), entidades encargadas de monitorear el comportamiento climático y sus impactos en zonas vulnerables.

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Senamhi: lluvias en estas regiones

Según el Senamhi, entre el domingo 19 y el lunes 20 de abril se registrarán precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra, que incluirán lluvia, granizo, nieve y aguanieve. Se prevé granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades situadas a más de 3.800 metros en la sierra centro y sur. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h.

De acuerdo con el reporte oficial, Huancavelica encabeza la lista de jurisdicciones con riesgo muy alto, con 54 distritos afectados. Le siguen Apurímac con 48, Ayacucho con 40, Cusco con 35, Puno con 29, Arequipa con 12, Junín con 11, mientras que Moquegua y Tacna registran un distrito cada una en esta categoría. Además, otras 277 jurisdicciones han sido clasificadas en nivel de riesgo alto.

Entre los distritos comprendidos en la alerta figuran localidades como Abancay, Andahuaylas y Chincheros en Apurímac; San Juan de Tarucani y Caylloma en Arequipa; Ayacucho, Huanta y Vilcas Huamán en Ayacucho; así como Cusco, Sicuani y Machupicchu en la región cusqueña. También se incluyen zonas de Huancavelica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna, principalmente en áreas rurales y de alta vulnerabilidad.

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Recomendaciones de Indeci

Ante este escenario, Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a garantizar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, así como identificar zonas seguras alejadas de quebradas y riberas de ríos. Asimismo, pidió verificar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos, y activar sistemas de alerta temprana.

A la población, el organismo recomendó reforzar techos y estructuras vulnerables, evitar cruzar ríos crecidos o transitar por zonas inestables, preparar una mochila de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Finalmente, Indeci informó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo permanente de la situación y coordina acciones con autoridades locales para responder ante cualquier emergencia que pueda poner en riesgo a la población.

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