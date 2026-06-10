Sorteo de La Tinka del miércoles 10 de junio | Composición LR | La Tinka

Sorteo de La Tinka del miércoles 10 de junio | Composición LR | La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo HOY miércoles 10 de junio, con un pozo acumulado de S/14.504.475. Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados. Luego, deberán completar sus datos personales. A continuación, es importante verificar que tengan saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

TE RECOMENDAMOS TRANSPARENCIA DESMIENTE A ALFREDO TORRES | ¿KEIKO ACEPTARÁ PERDER? ANÍBAL TORRES EN VIVO| ARDE TROYA

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.



