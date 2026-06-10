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Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.

Sorteo de La Tinka del miércoles 10 de junio
Sorteo de La Tinka del miércoles 10 de junio | Composición LR | La Tinka
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La Tinka realizará un nuevo sorteo HOY miércoles 10 de junio, con un pozo acumulado de S/14.504.475. Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados. Luego, deberán completar sus datos personales. A continuación, es importante verificar que tengan saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

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Resultados de La Tinka EN VIVO del miércoles 10 de junio

18:35
10/6/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

18:35
10/6/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

18:35
10/6/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8.50 p. m. de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

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