Sarampión sigue en aumento: ya son 31 casos confirmados a nivel nacional y 23 sospechosos en Lima

El avance del sarampión en Perú genera alarma, con 31 casos confirmados y 23 sospechosos en Lima. Las autoridades advierten sobre áreas vulnerables con baja cobertura de vacunación. | Andina

El avance del sarampión en Perú genera alarma, con 31 casos confirmados y 23 sospechosos en Lima. Las autoridades advierten sobre áreas vulnerables con baja cobertura de vacunación. | Andina

El avance del sarampión en el Perú mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. A nivel nacional, ya se han confirmado 31 casos, mientras que en Lima se han reportado 23 casos sospechosos, de los cuales 4 continúan en evaluación.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), aunque en la capital aún no se han confirmado contagios, existe preocupación por el riesgo de propagación en distritos con alta densidad poblacional y baja cobertura de vacunación. Zonas como Lurigancho, Ate, El Agustino y Santa Anita han sido identificadas como puntos vulnerables, donde la aplicación de la segunda dosis no supera el 50%, muy por debajo del 95% recomendado.

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Puno es la región con más casos

En contraste, la situación más crítica se registra en la región de Puno, donde se concentran la mayoría de los casos confirmados, con 27 instancias, además de 38 sospechas. En esta zona, el brote presenta transmisión comunitaria activa, lo que indica que el virus ya circula dentro de la población y no solo responde a casos importados.

Los principales focos se ubican en San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia, así como en Juliaca (San Román) y Carabaya (Macusani). El director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Severo Vila, explicó que estos puntos concentran casi la totalidad de contagios.

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Nuevos casos de sarampión: vacunación y fiestas

El funcionario también advirtió que el origen del brote estaría vinculado al movimiento de personas durante recientes festividades, especialmente en zonas de frontera. La cercanía con Bolivia y el constante flujo migratorio elevan el riesgo de nuevos contagios, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en estos puntos. Ante ello, el jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, Hugo Neptalí Cavero Aybar, anunció la creación de nuevos puntos de control en la frontera con el país vecino para frenar el avance y prevenir el incremento del brote detectado en la región.

Para el exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el factor principal que explica el resurgimiento del sarampión responde, en gran medida, a la caída en las coberturas de inmunización en los últimos años, especialmente en la población infantil. Recordó que antes de la pandemia estas superaban el 90%, pero luego descendieron incluso por debajo del 50% y, recientemente, apenas alcanzaron alrededor del 76%, lejos del 95% recomendado para evitar brotes. “Hay una brecha importante que no se ha logrado cerrar”, advirtió a La República.

El Minsa ha desplegado brigadas de respuesta rápida para implementar cercos epidemiológicos, identificar contactos, aislar casos confirmados y reforzar la vacunación en las zonas afectadas. Asimismo, se ha dispuesto la notificación obligatoria de casos sospechosos en menos de 24 horas.

El sarampión suele iniciar con fiebre alta, tos, dolor de cabeza y enrojecimiento de los ojos, seguido de la aparición de manchas en la boca y un sarpullido que se extiende por el cuerpo. Las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante los primeros síntomas.

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