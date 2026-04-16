HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sarampión sigue en aumento: ya son 31 casos confirmados a nivel nacional y 23 sospechosos en Lima

La región Puno enfrenta el brote más crítico, con transmisión comunitaria activa y casos centrados en San Pedro de Putina Punco, Juliaca y Carabaya. El Minsa identifica festividades recientes como un posible origen de contagios, pero expertos advierten bajas tasas de vacunación.

El avance del sarampión en Perú genera alarma, con 31 casos confirmados y 23 sospechosos en Lima. Las autoridades advierten sobre áreas vulnerables con baja cobertura de vacunación.
El avance del sarampión en Perú genera alarma, con 31 casos confirmados y 23 sospechosos en Lima. Las autoridades advierten sobre áreas vulnerables con baja cobertura de vacunación. | Andina

El avance del sarampión en el Perú mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. A nivel nacional, ya se han confirmado 31 casos, mientras que en Lima se han reportado 23 casos sospechosos, de los cuales 4 continúan en evaluación.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), aunque en la capital aún no se han confirmado contagios, existe preocupación por el riesgo de propagación en distritos con alta densidad poblacional y baja cobertura de vacunación. Zonas como Lurigancho, Ate, El Agustino y Santa Anita han sido identificadas como puntos vulnerables, donde la aplicación de la segunda dosis no supera el 50%, muy por debajo del 95% recomendado.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
larepublica.pe

PUEDES VER: Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

lr.pe

Puno es la región con más casos

En contraste, la situación más crítica se registra en la región de Puno, donde se concentran la mayoría de los casos confirmados, con 27 instancias, además de 38 sospechas. En esta zona, el brote presenta transmisión comunitaria activa, lo que indica que el virus ya circula dentro de la población y no solo responde a casos importados.

Los principales focos se ubican en San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia, así como en Juliaca (San Román) y Carabaya (Macusani). El director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Severo Vila, explicó que estos puntos concentran casi la totalidad de contagios.

larepublica.pe

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

lr.pe

Nuevos casos de sarampión: vacunación y fiestas

El funcionario también advirtió que el origen del brote estaría vinculado al movimiento de personas durante recientes festividades, especialmente en zonas de frontera. La cercanía con Bolivia y el constante flujo migratorio elevan el riesgo de nuevos contagios, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en estos puntos. Ante ello, el jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, Hugo Neptalí Cavero Aybar, anunció la creación de nuevos puntos de control en la frontera con el país vecino para frenar el avance y prevenir el incremento del brote detectado en la región.

Para el exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el factor principal que explica el resurgimiento del sarampión responde, en gran medida, a la caída en las coberturas de inmunización en los últimos años, especialmente en la población infantil. Recordó que antes de la pandemia estas superaban el 90%, pero luego descendieron incluso por debajo del 50% y, recientemente, apenas alcanzaron alrededor del 76%, lejos del 95% recomendado para evitar brotes. “Hay una brecha importante que no se ha logrado cerrar”, advirtió a La República.

El Minsa ha desplegado brigadas de respuesta rápida para implementar cercos epidemiológicos, identificar contactos, aislar casos confirmados y reforzar la vacunación en las zonas afectadas. Asimismo, se ha dispuesto la notificación obligatoria de casos sospechosos en menos de 24 horas.

El sarampión suele iniciar con fiebre alta, tos, dolor de cabeza y enrojecimiento de los ojos, seguido de la aparición de manchas en la boca y un sarpullido que se extiende por el cuerpo. Las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante los primeros síntomas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Triple alerta sanitaria en Cusco por brotes virales: menores de cinco años son los más afectados

Triple alerta sanitaria en Cusco por brotes virales: menores de cinco años son los más afectados

LEER MÁS
Casos de sarampión se elevan a 15 en Puno: alertan alto riesgo de transmisión a nivel nacional

Casos de sarampión se elevan a 15 en Puno: alertan alto riesgo de transmisión a nivel nacional

LEER MÁS
Brote de sarampión: casos se cuadruplican en solo tres días durante alerta sanitaria en Puno

Brote de sarampión: casos se cuadruplican en solo tres días durante alerta sanitaria en Puno

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

LEER MÁS
Feminicidio en Chiclayo: hallan restos de mujer dentro de su vivienda y su expareja está profuga

Feminicidio en Chiclayo: hallan restos de mujer dentro de su vivienda y su expareja está profuga

LEER MÁS
Chofer que atropelló a adulta mayor fingió ayudarla, pero la abandonó a pocas cuadras en SJM

Chofer que atropelló a adulta mayor fingió ayudarla, pero la abandonó a pocas cuadras en SJM

LEER MÁS
Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

LEER MÁS
Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suplantaron identidades para votar, pero los descubrieron: PJ los sentenció a prisión suspendida

¿A qué hora juega Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO HOY, partido de Copa Libertadores 2026?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Pasco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Sociedad

Suplantaron identidades para votar, pero los descubrieron: PJ los sentenció a prisión suspendida

Agente de la ATU agredido con un martillo en el Metropolitano por pasajero denuncia falta de apoyo y la no renovación de su contrato: "Me abandonaron a mi suerte"

Los detalles de cómo asesinaron a una extranjera que delató a una mafia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Pasco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de Senador y Diputados en Ayacucho: conoce los posibles electos de la región, según la ONPE

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025