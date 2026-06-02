Los fallecidos en el accidente de la Vía Evitamiento era una joven pareja que viajaba en su motocicleta. | Composición LR | Silvana Quiñonez

Los fallecidos en el accidente de la Vía Evitamiento era una joven pareja que viajaba en su motocicleta. | Composición LR | Silvana Quiñonez

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Yirko Pérez Chumpitaz (23) y Marycielo Alama Monteza (22) fallecieron esta mañana en un accidente de tránsito cuando viajaban a bordo de su motocicleta por la Vía de Evitamiento. De acuerdo con la hipótesis inicial, ambos habrían caído del vehículo tras perder el equilibrio porque la pista se encontraba mojada.

Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Jaime Rivera Gutiérrez, quien conducía el camión que acabó con la vida de ambos jóvenes. Las circunstancias aún son materia de investigación, mientras la vía sigue cerrada parcialmente, según informó Lima Expresa.

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Cierre parcial de la vía tras siniestro

Como medida preventiva, Lima Expresa restringió parcialmente el tránsito en la Vía de Evitamiento con apoyo de efectivos de la PNP, con prioridad en la seguridad de los usuarios tras el siniestro.

Actualmente, los vehículos pueden circular por el carril izquierdo y el de emergencia, mientras que los carriles del paradero Acho siguen operativos para garantizar la movilidad y el acceso al transporte público.

Bajo este panorama, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y considerar tiempos adicionales de viaje debido a la alta carga vehicular registrada desde el lugar del hecho hasta el puente Caquetá. Algunos usuarios reportaron que tuvieron que bajar de las unidades de transporte público para continuar su ruta a pie.

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