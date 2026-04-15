El influencer se disculpó tras lo ocurrido asegurando que habló "desde la molestia" | Composición LR / Kick 'Cristorata' / Juan Carlos Cisneros - La República

El influencer se disculpó tras lo ocurrido asegurando que habló "desde la molestia" | Composición LR / Kick 'Cristorata' / Juan Carlos Cisneros - La República

El Ministerio de Cultura (Mincul) se pronunció tras los comentarios realizados por Cristopher Puente Viena, un streamer peruano conocido como 'Cristorata', quien en su última transmisión en su canal de Kick cuestionó con insultos a los votantes del sur del país por emitir su voto a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

A través de un comunicado, el Mincul expresó su rechazo a las expresiones y anunció que pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes por los presuntos actos de discriminación racial, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal.

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Comunicado oficial del Mincul rechazando comentarios racistas de 'Cristorata'

¿Qué dijo el streamer Cristorata y por qué podría ser investigado?

El influencer inició su transmisión la noche del martes 14 de abril revisando los resultados oficiales de la ONPE, pero la calma con la que se presentó ante su audiencia cambió drásticamente al percatarse de que, al 82,1% de las actas contabilizadas a nivel nacional, el candidato de JP se encontraba en el cuarto lugar, por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno).

Este dato desató su furia, pues según el análisis que realizó en vivo, Sánchez podría escalar y llegar a competir con Fujimori en una segunda vuelta por la presidencia de la República. “Con el odio que le tienen a Keiko, va ganar JP y va sacar a Castillo. Qué rabia”, dijo.

Sus comentarios fueron subiendo de tono luego de ver que, en regiones como Puno, Ayacucho y Amazonas, el candidato de JP lideraba los conteos, lo que provocó que criticara con groserías y calificativos la inteligencia de pobladores de estos departamentos. El video, que sigue colgado en su cuenta de Kick y ya supera las 15.000 visualizaciones, se viralizó rápidamente, generando indignación entre usuarios de las redes sociales.

Influencer se molestó al ver que Sánchez lideraba conteos en Puno.

Pide disculpas: “Hablé desde la molestia”

Minutos antes de conocerse la intervención del Mincul, el streamer utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestar sus disculpas públicas por lo ocurrido. “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana en Stream. Estuvo mal y no tiene justificación”, empezó señalando.

Tras asegurar que habló desde la molestia y terminó cometiendo faltas de respeto, afirmó que asume su culpa. “Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad. Voy a ser más cuidadoso con lo que digo para no repetir algo así”, indicó.

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