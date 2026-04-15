HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

A través de la plataforma Kick, Cristopher Puente descalificó con insultos a pobladores de Puno y otras regiones del sur por votar a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP). Ahora podría ser investigado por discriminación racial.

El influencer se disculpó tras lo ocurrido asegurando que habló "desde la molestia"
El influencer se disculpó tras lo ocurrido asegurando que habló "desde la molestia" | Composición LR / Kick 'Cristorata' / Juan Carlos Cisneros - La República

El Ministerio de Cultura (Mincul) se pronunció tras los comentarios realizados por Cristopher Puente Viena, un streamer peruano conocido como 'Cristorata', quien en su última transmisión en su canal de Kick cuestionó con insultos a los votantes del sur del país por emitir su voto a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

A través de un comunicado, el Mincul expresó su rechazo a las expresiones y anunció que pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes por los presuntos actos de discriminación racial, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ SUBE Y LÓPEZ ALIAGA DENUNCIA FRAUDE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Comunicado oficial del Mincul rechazando comentarios racistas de 'Cristorata'

Comunicado oficial del Mincul rechazando comentarios racistas de 'Cristorata'

PUEDES VER: Jorge Benavides responde a streamer Cristorata tras haberle exigido rectificarse por imitación en su programa: "¿No estabas molesto?"

lr.pe

¿Qué dijo el streamer Cristorata y por qué podría ser investigado?

El influencer inició su transmisión la noche del martes 14 de abril revisando los resultados oficiales de la ONPE, pero la calma con la que se presentó ante su audiencia cambió drásticamente al percatarse de que, al 82,1% de las actas contabilizadas a nivel nacional, el candidato de JP se encontraba en el cuarto lugar, por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno).

Este dato desató su furia, pues según el análisis que realizó en vivo, Sánchez podría escalar y llegar a competir con Fujimori en una segunda vuelta por la presidencia de la República. “Con el odio que le tienen a Keiko, va ganar JP y va sacar a Castillo. Qué rabia”, dijo.

Sus comentarios fueron subiendo de tono luego de ver que, en regiones como Puno, Ayacucho y Amazonas, el candidato de JP lideraba los conteos, lo que provocó que criticara con groserías y calificativos la inteligencia de pobladores de estos departamentos. El video, que sigue colgado en su cuenta de Kick y ya supera las 15.000 visualizaciones, se viralizó rápidamente, generando indignación entre usuarios de las redes sociales.

Influencer se molestó al ver que Sánchez lideraba conteos en Puno.

Influencer se molestó al ver que Sánchez lideraba conteos en Puno.

Pide disculpas: “Hablé desde la molestia”

Minutos antes de conocerse la intervención del Mincul, el streamer utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestar sus disculpas públicas por lo ocurrido. “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana en Stream. Estuvo mal y no tiene justificación”, empezó señalando.

Tras asegurar que habló desde la molestia y terminó cometiendo faltas de respeto, afirmó que asume su culpa. “Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad. Voy a ser más cuidadoso con lo que digo para no repetir algo así”, indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Jorge Benavides responde a streamer Cristorata tras haberle exigido rectificarse por imitación en su programa: "¿No estabas molesto?"

Jorge Benavides responde a streamer Cristorata tras haberle exigido rectificarse por imitación en su programa: "¿No estabas molesto?"

LEER MÁS
Cristorata y Jefferson Farfán protagonizan incómodo momento en streaming por tarjeta denegada: ''¡Qué vergüenza!''

Cristorata y Jefferson Farfán protagonizan incómodo momento en streaming por tarjeta denegada: ''¡Qué vergüenza!''

LEER MÁS
Cesar Acuña se confunde y afirma que su club César Vallejo obtuvo "3 copas prelibertadores y 6 sudamericanas"

Cesar Acuña se confunde y afirma que su club César Vallejo obtuvo "3 copas prelibertadores y 6 sudamericanas"

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Joven evitó presunto secuestro tras resistirse y pedir ayuda, pero terminó herido de bala en Chorrillos

Joven evitó presunto secuestro tras resistirse y pedir ayuda, pero terminó herido de bala en Chorrillos

LEER MÁS
Falso pasajero balea a joven de 19 años que conducía combi en Comas y lo deja grave

Falso pasajero balea a joven de 19 años que conducía combi en Comas y lo deja grave

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS
Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

LEER MÁS
Aprueban aumento de pensión para docentes cesantes y jubilados: revisa el monto y beneficiarios de la ley 32581

Aprueban aumento de pensión para docentes cesantes y jubilados: revisa el monto y beneficiarios de la ley 32581

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por incitar a la insurgencia

El país de América Latina que supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Sociedad

Joven evitó presunto secuestro tras resistirse y pedir ayuda, pero terminó herido de bala en Chorrillos

Hallan cuerpo sin vida de menor de 5 años que desapareció tras ser arrastrado por quebrada en Iquitos

Falso pasajero balea a joven de 19 años que conducía combi en Comas y lo deja grave

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por incitar a la insurgencia

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Arequipa: investigan a miembros de mesa, pero denuncian vulneración de derechos durante jornada electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025