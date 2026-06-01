Transportistas suspenden paro nacional del 2 de junio tras reunión con el Ejecutivo: "Hay un plazo hasta mañana"
Los gremios de transporte regular de Lima y Callao se reunieron con la ATU y el ministro de Transportes y Comunicaciones, donde alcanzaron acuerdos orientados a atender las demandas del sector.
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Los transportistas de Lima y Callao anunciaron la suspensión del paro convocado para este martes 2 de junio, luego de una reunión con representantes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Pietro, en la que alcanzaron acuerdos para atender las demandas del sector.
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