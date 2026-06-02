Trámite de pasaportes es presencial y sin previa cita | Foto: Andina / Difusión

Trámite de pasaportes es presencial y sin previa cita | Foto: Andina / Difusión

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La Superintendencia Nacional de Migraciones aclaró que los usuarios que deseen tramitar su pasaporte electrónico no tienen que presentar formularios, fotocopias o fotografías físicas, ni mucho menos recurrir a terceras personas que ofrecen supuestas facilidades en los procedimientos a cambio de pagos adicionales porque podrían poner en riesgo su información personal.

El llamado de la institución se produce tras la implementación del sistema presencial de atención para obtener este documento sin cita previa, medida que rige desde el 1 de junio, y luego de advertir la presencia de presuntas mafias de tramitadores que suelen ubicarse en los alrededores de las sedes de Breña y del Jockey Plaza.

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Estos son los únicos requisitos para tramitar un pasaporte

Según la entidad, los usuarios interesados en tramitar su pasaporte electrónico únicamente deben efectuar el pago de la tasa correspondiente de S/120.90 en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Pagalo.pe o directamente en las oficinas de Migraciones, donde se brinda el servicio mediante Yape y POS.

No se requieren pagos adicionales de ningún tipo, ya que el trámite de emisión del pasaporte es completamente digital. Durante el proceso de enrolamiento se realiza la captura de datos biométricos, fotografías y firma digital, sin necesidad de presentar documentos físicos adicionales, aclaró el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez.

Piden denunciar a mafia de tramitadores

Tras hacer estas aclaraciones, Alvarado recomendó a la ciudadanía no dejarse engañar por personas que aseguran contar con contactos dentro de la institución para agilizar trámites o brindar atención preferencial, puesto que todos los procedimientos —según dijo— se realizan de manera transparente y conforme a los protocolos establecidos.

En esa línea, invocó a los usuarios a denunciar de inmediato este tipo de hechos ante el personal de la institución para lograr una intervención célere de las autoridades. “Estamos coordinando acciones con la Policía para erradicar estos actos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, sostuvo.

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