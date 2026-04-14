Triple alerta sanitaria en Cusco por brotes virales: menores de cinco años son los más afectados

Cusco enfrenta una triple amenaza sanitaria con un aumento de casos de mano, pie y boca, sarampión e influenza AH3N2, según alertó Alex Jaramillo de la Gerencia Regional de Salud. | La República. | Luis Álvarez

Cusco enfrenta una triple amenaza sanitaria con un aumento de casos de mano, pie y boca, sarampión e influenza AH3N2, según alertó Alex Jaramillo de la Gerencia Regional de Salud. | La República. | Luis Álvarez

Cusco enfrenta una triple amenaza sanitaria debido al incremento simultáneo de casos de enfermedades como mano, pie y boca, sarampión e influenza AH3N2, informó el director de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud, Alex Jaramillo.

Esta situación afecta principalmente a niños menores de cinco años y ha encendido la alerta en la región. “Estamos ante una triple amenaza de virus que se transmiten de forma muy similar, principalmente por vía aérea. Esto puede colapsar los servicios de salud”, advirtió.

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Se reportaron más de 370 casos de influenza AH3N2

Mano, pie y boca ataca a escolares

En menos de tres semanas se han reportado 370 casos de mano, pie y boca en once provincias, con mayor incidencia en Canchis, Cusco y Calca. Su transmisión ocurre tanto por contacto directo como por superficies contaminadas, lo que incrementa el riesgo en colegios y hogares. “Para este mal no hay vacuna, la prevención es muy importante”, explicó Jaramillo.



Entre las principales recomendaciones figuran el lavado frecuente de manos por al menos 20 segundos, la desinfección constante de superficies con agua y lejía, mantener las uñas cortas en los niños y evitar el contacto físico cercano. Además, se recomienda aislar a los menores con síntomas entre siete y diez días para evitar la propagación.

Sarampión: cuarenta y nueve mil niños no están inmunizados

En cuanto al sarampión, se han reportado cuatro casos sospechosos en un contexto en el que cerca de cuarenta y nueve mil niños no cuentan con las dos dosis de la vacuna SPR. Esta situación genera un alto riesgo de brote debido a la elevada capacidad de contagio de la enfermedad.



Jaramillo recordó que la vacuna se aplica en dos dosis —a los 12 y 18 meses— y puede alcanzar hasta un 97% de efectividad. “Si llega el sarampión, puede propagarse rápidamente entre los no vacunados”, alertó.

350.000 vacunas listas contra la influenza

Respecto a la influenza AH3N2, se han confirmado tres casos en la región. Frente a ello, las autoridades anunciaron la llegada de 350.000 dosis de vacunas que serán distribuidas en mayo, priorizando a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, personal de salud y personas con enfermedades preexistentes.



Finalmente, el especialista exhortó a la población a acudir a los centros de salud y cumplir con el esquema de vacunación. “No vacunar a los niños es un acto negligente. Tenemos la herramienta para prevenir enfermedades graves e incluso la muerte”, enfatizó.

Alex Jaramillo, director de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud

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