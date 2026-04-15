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Liberan a esposo de doctora acusado de asesinarla por presunto encargo en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

El conductor de la motocicleta implicada, Junior Miñán, declaró que Seminario fue quien lo habría contratado para el crimen, revelando detalles sobre una reunión previa.

La Fiscalía decidió liberar al esposo de la doctora; sin embargo, continúan las investigaciones.
La Fiscalía decidió liberar al esposo de la doctora; sin embargo, continúan las investigaciones. | Composición LR

Luego de que William Seminario Girón (39), esposo de la doctora Minosska Pinto Lazo, fuera detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a su presunta implicancia en el asesinato de su cónyuge, la Fiscalía de la Nación decidió liberarlo este miércoles 15 de abril en Piura.

La decisión se tomó pese a que uno de los implicados confesó que Seminario sería el autor intelectual. Asimismo, Junior Miñán (19), conductor de la motocicleta que participó en el crimen, sostuvo ante las autoridades que la pareja de la víctima fue quien lo contrató a él y a Luis Alejandro (22), presunto autor material, durante una reunión.

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Investigaciones continúan

Miñán sostuvo que Seminario les habría entregado una fotografía y un croquis para ubicar a la doctora Pinto, según informó Latina Noticias. De acuerdo con la investigación policial, Cristian S. B. (22) sería el tercer implicado en el crimen y quien marcó a la víctima cuando salía de su centro de labores.

Pese al testimonio de Miñán, el Ministerio Público decidió poner en libertad a Seminario debido a que no encontró pruebas que lo vinculen con el ataque a la pediatra. Cabe resaltar que en su poder se hallaron al menos cinco chips que deberán pasar por un peritaje.

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