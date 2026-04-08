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Casos de sarampión se elevan a 15 en Puno: alertan alto riesgo de transmisión a nivel nacional

El peligro de que el virus se expanda a otras regiones es elevado debido a los bajos índices de vacunación a nivel nacional que no superan el 95% recomendado para prevenir la enfermedad y garantizar la inmunidad colectiva.

Autoridades sanitarias de Puno ya despliegan acciones para reforzar vacunación.
Autoridades sanitarias de Puno ya despliegan acciones para reforzar vacunación. | Composición LR / Diresa Puno / Difusión

Los afectados por sarampión en Puno siguen en aumento. Una nueva alerta del Ministerio de Salud (Minsa) señala que se han confirmado 15 casos en la región en la semana epidemiológica (SE)13-2026, que va del 29 de marzo al 4 de abril. Estos se suman a dos reportes identificados entre la SE 3 y 8, correspondientes a dos hombres residentes en el distrito limeño de San Isidro, lo que hace un total de 17 casos a nivel nacional.

La actualización muestra una tendencia a la expansión de la enfermedad, sobre todo en el departamento del sur, ya que apenas el 3 de abril se informó de los dos primeros casos, tres días después ya eran ocho y ahora son casi el doble. De los 15 casos en Puno, 10 se habrían infectado en el distrito de Juliaca y cinco en San Pedro de Putina Punco, aunque la fuente de infección sigue en investigación.

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Perú en un estado vulnerable

Un factor clave dentro de esta problemática es que la cobertura de vacunación alcanzada a nivel nacional para prevenir el sarampión y garantizar la inmunidad colectiva es inferior a los valores recomendados (95%). En el 2025, para la primera dosis de la vacuna SPR o triple viral solo se llegó al 90,4% y para la segunda dosis apenas al 82%.

De acuerdo con el sector, el país se encontraría en un escenario de riesgo medio con una población susceptible estimada de 291.365 niños, cifra que se desprende del Índice de Riesgo (IR) por acúmulo de susceptibles para SPR1 en menores de uno a cuatro años, correspondiente al quinquenio 2022-2025.

El peligro se expande para otras regiones

Según el Minsa, el actual contexto configura un alto riesgo de transmisión de la enfermedad en el territorio nacional. La preocupación aumenta considerando que Puno congregó a 92.960 turistas nacionales y extranjeros durante los primeros meses del año para la Festividad de la Virgen de la Candelaria, así como para fiestas de carnavales entre enero y febrero. Estos eventos podrían haber generado el escenario para la presencia de algún caso importado, indican.

Asimismo, el riesgo persiste dado que ahora se prevé un aumento de los viajes hacia el interior del país debido a las elecciones nacionales, y se anticipa la participación de peruanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos, países que mantienen circulación activa del virus del sarampión, desde 2025.

Frente a ese panorama, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa sostiene que se requiere intensificar de manera inmediata la vigilancia epidemiológica y las acciones de vacunación para el cierre de brechas, priorizando los distritos de elevado riesgo y regiones como Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna.

Alerta epidemiológica del Minsa confirma 15 casos en Puno y 2 en Lima

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