"Vamos a matar a tu papá": alcalde de Monsefú es amenazado de muerte a través de mensajes a su hija

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El crimen continúa con la mira puesta en las autoridades. Esta vez, el alcalde del distrito chiclayano de Monsefú, Erwin Huerta Uceda, denunció ante la Policía Nacional haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes enviados al teléfono celular de su menor hija.

Así lo confirmó el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, quien precisó que los textos intimidatorios provienen de un número con código de país de España. Las amenazas llegaron hace tres días al móvil de la adolescente, el cual está registrado a nombre del burgomaestre monsefuano.

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Denuncia ante la Policía

Bolaños Melgarejo manifestó que el alcalde ya hizo la denuncia en la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo, por lo que los detectives iniciaron las averiguaciones para dar lo antes posible con los responsables y ponerlos a disposición de los órganos de justicia. Asimismo, indicó que se coordina la protección policial para Huerta Uceda tan pronto se soliciten las garantías.

El alto mando de la Región Policial Lambayeque no descartó que detrás de estos actos intimidatorios estén bandas criminales provenientes de la ciudad de Trujillo. Por ello, se cruzará información con sus pares de la región La Libertad a fin de frenar su accionar ilícito.

General PNP Luis Bolaños Melgarejo

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