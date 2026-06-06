Elecciones 2026: ¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Este domingo 7 de junio, millones de peruanos acudirán a las urnas para decidir el futuro político del país. La ciudadanía tendrá que elegir entre las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Para evitar contratiempos y contribuir al desarrollo de una jornada ordenada, es indispensable conocer el horario habilitado para sufragar. Además, si fuiste elegido miembro de mesa, también debes tener en cuenta la recomendación hecha por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que tu participación se realice con normalidad este domingo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Hasta qué hora puedes ir a votar este 7 de junio?

Según la ONPE, la jornada electoral de la segunda vuelta se realizará en el horario estándar utilizado en los procesos más recientes para garantizar la mayor participación ciudadana. Así, las mesas de sufragio a nivel nacional estarán habilitadas en la siguiente programación:

Hora de inicio: 7.00 a. m.

Hora de cierre: 5.00 p. m.

Los centros de votación cerrarán sus puertas puntualmente a las 5.00 p. m. Sin embargo, si para la hora límite te encuentras dentro del local, los miembros de mesa tienen la obligación de atenderte y permitir que ejerzas tu derecho al voto. En cambio, si no logras ingresar a tu centro de votación en esa jornada, ya no podrás sufragar, de acuerdo con una precisión hecha por autoridades de la ONPE. Este cuadro también aplica a los peruanos en el extranjero, tomando en cuenta la hora de la ciudad o del país en el que votarán.

¿A qué hora deben asistir los miembros de mesa?

Con el objetivo de asegurar que la jornada electoral inicie a las 7.00 a. m., la ONPE citó a los miembros de mesa (titulares y suplentes) a partir de las 6.00 a. m. en sus respectivos locales. La idea es que durante esa hora previa puedan acomodar la documentación y la logística necesarias para instalar correctamente sus mesas.

Durante ese periodo, recibirán el material electoral (cédulas, ánforas, actas y padrones), verificarán las cabinas secretas y firmarán los documentos de instalación. La instalación temprana evitará el retraso en las colas y garantizará un flujo continuo de votantes desde el inicio de la mañana.

¿Cuál es la mejor hora para ir a votar?

Debido a que la aglomeración suele registrarse entre las 11.00 a. m. y 2.00 p. m., la ONPE sugiere a la ciudadanía organizar su tiempo y acudir a sufragar de forma escalonada. En ese sentido, se recomienda a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad acudir de preferencia en las primeras horas de la mañana. Esto no es obligatorio, pero podría ayudar a evitar inconvenientes o demoras al momento de emitir el voto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.