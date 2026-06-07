Con tanque de oxígeno y asistencia médica, señora acudió a votar en Carabayllo pese a su delicado estado de salud: "Estoy feliz"

Irene recibió apoyo del Ejército y de la ONPE para desplazarse dentro del centro electoral, gracias a las facilidades para personas con movilidad reducida. | Foto: Canal N/Composición LR

Irene recibió apoyo del Ejército y de la ONPE para desplazarse dentro del centro electoral, gracias a las facilidades para personas con movilidad reducida. | Foto: Canal N/Composición LR

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Una mujer identificada como Irene acudió este domingo 7 de junio a emitir su voto en el colegio José María Arguedas, ubicado en la zona de El Progreso, en Carabayllo, pese a atravesar un delicado estado de salud. La ciudadana llegó al local electoral en silla de ruedas, conectada a un tanque de oxígeno y acompañada por su hijo durante toda la jornada.

La electora, de 50 años, recibió apoyo del personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de efectivos del Ejército para desplazarse dentro del centro de votación. Gracias a las facilidades implementadas para personas con discapacidad o movilidad reducida, pudo ejercer su derecho al sufragio sin necesidad de trasladarse hasta el aula donde le correspondía votar.

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"Vengo a cumplir mi derecho como patriota", afirmó tras llegar al local de votación

Durante un despacho realizado por Canal N, Irene explicó brevemente qué la motivó a acudir a las urnas pese a las dificultades de salud que enfrenta actualmente.

“Vengo a cumplir mi derecho como patriota”, señaló al ser consultada por el reportero.

La ciudadana evitó brindar mayores detalles sobre la enfermedad que padece. Debido a su condición física, comentó en voz baja que prefería mantener en reserva información relacionada con su estado de salud. Sin embargo, expresó la satisfacción que sentía por haber llegado hasta su centro de votación para participar en la segunda vuelta electoral.

“Estoy feliz de estar aquí”, expresó con una sonrisa.

ONPE habilitó una cabina especial para facilitar el voto de personas con discapacidad

Irene fue trasladada hacia una cabina de votación especial instalada por la ONPE para atender a ciudadanos con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores y personas que requieren asistencia durante el proceso electoral.

En estos casos, un representante del organismo electoral coordina con los miembros de mesa para que se acerquen hasta la cabina habilitada, evitando que el elector tenga que desplazarse largas distancias dentro del local.

La medida forma parte de las facilidades que la ONPE implementa para garantizar la participación de todos los ciudadanos durante los procesos electorales.