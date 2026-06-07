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Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Los dirigidos por Sebastián Beccacece jugarán su último partido antes de debutar en el Mundial 2026. Sigue la transmisión del Ecuador vs Guatemala online.

La selección ecuatoriana debutará en el Mundial 2026 el próximo fin de semana. Foto:FEF
La selección ecuatoriana debutará en el Mundial 2026 el próximo fin de semana. Foto:FEF
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Amistoso Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan a partir de las 3.00 p. m. en un amistoso internacional con miras al inicio del Mundial 2026. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de El Canal del Fútbol. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias y los goles a través de la cobertura online gratis que ha preparado La República Deportes.

Esta será la última prueba del elenco sudamericano antes de estrenarse en la justa mundialista. Su debut será el domingo 14 de junio contra Costa de Marfil.

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Horarios del Ecuador vs Guatemala

El partido entre Ecuador vs Guatemala por la fecha FIFA se jugará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Aquí están los horarios de inicio del partido en diferentes países de Sudamérica:

  • México: 2.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde se puede ver Ecuador vs Guatemala?

El cotejo entre ecuatorianos y guatemaltecos podrá verse por ECDF (El Canal del Fútbol) y Teleamazonas en territorio ecuatoriano. Por su parte, en Guatemala, el enfrentamiento irá por TVGT Sports.

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¿Cómo ver Ecuador vs Guatemala por internet?

Si cuentas con suscripción a ECDF, puedes ver el Ecuador vs Guatemala a través de su página web oficial (www.elcanaldelfutbol.com) ingresando con tus datos de cliente. También está disponible para Smart TV, tablets y celulares con la aplicación en iOS y Android. Otra alternativa para seguir el partido es mediante la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Convocados de Ecuador para el Mundial 2026

  • Porteros: Hernán Galíndez (CA Huracán-ARG), Moisés Ramírez (AE Kifisia FC-GRE) y Gonzalo Valle (LDU Quito-ECU).
  • Defensas: Félix Torres (SC Internacional-BRA), Piero Hincapié (Arsenal FC-ING), Joel Ordóñez (Club Brugge-BEL), Willian Pacho (Paris Saint-Germain-FRA), Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA), Angelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA), Jackson Porozo (Club Tijuana-MEX) y Yaimar Medina (KRC Genk-BEL).
  • Mediocampistas: Jordy Alcívar (Independiente del Valle-ECU), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC-BEL), Kendry Páez (CA River Plate-ARG), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX), Denil Castillo (FC Midtjylland-DIN), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA) y Moisés Caicedo (Chelsea FC-ING).
  • Delanteros: John Yeboah (Venezia FC-ITA), Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise-BEL), Enner Valencia (CF Pachuca-MEX), Jordy Caicedo (CA Huracán-ARG), Gonzalo Plata (CR Flamengo-BRA), Nilson Angulo (Sunderland AFC-ING) y Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart-ALE).



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