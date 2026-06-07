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Christian Eriksen sufrió desmayo durante partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania

El futbolista Christian Eriksen se desmayó durante el partido amistoso ante Ucrania repitiendo el episodio ocurrido en 2021 cuando el danés se desplomó en la Eurocopa.

Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo en el campo de juego. Foto: UEFA
Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo en el campo de juego. Foto: UEFA
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El futbolista danés Christian Eriksen volvió a generar preocupación en el mundo del fútbol tras desplomarse durante el amistoso internacional que disputaban las selecciones de Dinamarca y Ucrania este domingo 7 de junio. El incidente ocurrió en el segundo tiempo del duelo, cuando el mediocampista sintió molestias en el pecho antes de caer al césped. De inmediato, compañeros, rivales y personal médico acudieron a asistirlo.

Tras varios minutos de atención médica, Eriksen fue retirado del campo para ser sometido a evaluaciones. Horas después, la Federación Danesa de Fútbol informó que el jugador se encontraba consciente y estable dentro de las circunstancias, lo que llevó a la suspensión definitiva del compromiso.

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Christian Eriksen sufrió desmayo durante amistoso entre Dinamarca y Ucrania previo al Mundial 2026

Este episodio no es nuevo para el futbolista danés. Durante la Eurocopa 2021, el futbolista sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión, Christian Eriksen fue reanimado por los servicios médicos y posteriormente recibió un desfibrilador cardioversor implantable, dispositivo que le permitió continuar con su carrera profesional.

Según reportes, el volante recuperó rápidamente la conciencia y será sometido a exámenes complementarios para determinar las causas exactas de este incidente. Asimismo, se espera un parte médico oficial que brinde mayores detalles sobre el estado de salud del experimentado futbolista danés.

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¿Cuándo es el próximo partido de Dinamarca?

La selección de Dinamarca no clasificó al Mundial, por lo que no tendrá acción hasta dentro de algunos meses más. El conjunto danés disputará la UEFA Nations League ante Noruega y Gales el próximo 24 y 27 de septiembre, respectivamente.

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