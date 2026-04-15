Los implicados en el presunto secuestro se dieron a la fuga a bordo de una auto y una motocicleta. | Composición LR | Grace Mora

Los implicados en el presunto secuestro se dieron a la fuga a bordo de una auto y una motocicleta. | Composición LR | Grace Mora

Un hombre, identificado como Jorge Luis Pinedo Ruiz (27), sufrió una herida de bala en el distrito de Chorrillos, en lo que se sospecha fue un intento de secuestro. El suceso tuvo lugar en la avenida Confraternidad, Mz. 46 L. 5, sector 03, después de que el personal de serenazgo recibiera una alerta sobre una persona herida por disparos en la zona conocida como 5 Esquinas.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a Jorge Luis Pinedo tendido en la calle con una lesión de bala en la pierna izquierda. La Policía Nacional, que ya estaba presente, lo trasladó en un vehículo policial al hospital Casimiro Ulloa para que recibiera atención médica.

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Víctima evitó presunto secuestro

Según narraron los vecinos, la víctima estaba en la vía pública junto a su motocicleta con placa 2334-BC cuando fue abordada por varios individuos que se desplazaban en un coche negro con lunas polarizadas y una motocicleta.

Los agresores intentaron llevárselo por la fuerza, pero al resistirse y pedir auxilio, le dispararon en la pierna izquierda antes de escapar. Testigos señalaron que los vehículos no tenían placas visibles.

Más tarde, la Policía acudió al lugar para comenzar las investigaciones pertinentes, encontrando un casquillo de bala que podría ser prueba del ataque. Las autoridades siguen las diligencias para identificar a los responsables de este incidente.

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