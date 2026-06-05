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¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

La medida busca asegurar un ambiente ordenado durante la jornada electoral, en la que millones de peruanos elegirán al presidente para el periodo 2026-2031.

La ley seca se implementará en Perú desde las 8:00 a.m. del 6 de junio hasta las 8:00 a.m. del 8 de junio, para garantizar el orden durante la segunda vuelta presidencial.
La ley seca se implementará en Perú desde las 8:00 a.m. del 6 de junio hasta las 8:00 a.m. del 8 de junio, para garantizar el orden durante la segunda vuelta presidencial. | Foto: Andina/JNE/Composición LR
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La segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio traerá consigo una de las restricciones más conocidas durante los procesos electorales en el Perú: la ley seca. Esta medida limita la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el orden durante la jornada de votación.

Miles de ciudadanos se preguntan cuándo empieza exactamente la prohibición y hasta qué hora estará vigente. La disposición forma parte de las normas establecidas por la legislación electoral y su incumplimiento puede generar sanciones económicas para personas y establecimientos.

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¿Desde cuándo rige la ley seca por la segunda vuelta presidencial?

De acuerdo con las disposiciones electorales vigentes, la ley seca comenzará a las 8.00 a. m. del sábado 6 de junio y se extenderá hasta las 8.00 a. m. del lunes 8 de junio, completando un periodo de 48 horas continuas.

Durante ese lapso queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en todo el país, una medida que busca evitar incidentes que puedan afectar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales.

La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 7 de junio, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031.

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¿Qué está prohibido y cuáles son las sanciones?

La ley seca impide la venta y distribución de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido. Por ello, bodegas, supermercados, restaurantes, bares, discotecas y demás establecimientos comerciales no podrán ofrecer estos productos al público mientras dure la restricción.

El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas y otras sanciones contempladas en la normativa electoral.

La medida forma parte del conjunto de restricciones que se aplican antes y durante los comicios para garantizar un ambiente adecuado para el ejercicio del voto ciudadano. Además, los locales de votación atenderán entre las 7.00 a. m. y las 5.00 p. m. del domingo 7 de junio.

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