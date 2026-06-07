HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Sociedad

Elecciones Generales 2026: agricultor acude a votar junto a su toro de pelea de 900 kg en Arequipa

La presencia del toro, símbolo de la cultura arequipeña, sorprendió a votantes que aprovecharon para fotografiarse junto al imponente astado.

El paseo del animal forma parte de las tradiciones propias de la región arequipeña.
El paseo del animal forma parte de las tradiciones propias de la región arequipeña. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Mientras miles de ciudadanos acudían este domingo a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una singular escena captó la atención de votantes y electores en el distrito de Tiabaya, en Arequipa. Un agricultor llegó a las inmediaciones de su local de votación acompañado de un imponente toro de pelea de 900 kilos, como muestra de una de las tradiciones más representativas de la campiña arequipeña.

El protagonista fue Bandolista Curaleño, un astado de cuatro años criado para las tradicionales peleas de toros, una actividad cultural que aún se mantiene vigente en diversos distritos de la región. Su presencia generó curiosidad entre quienes acudían a sufragar; muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías y conocer más sobre esta costumbre heredada de generación en generación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Segunda Vuelta 2026: Si le tomo foto a mi cédula de votación, ¿estoy cometiendo un delito? Esto dice la norma

lr.pe

Toro de pelea en las Elecciones 2026

El propietario del animal, Jackson Segovia, explicó que decidió llevar al toro durante su recorrido habitual luego de emitir su voto en el colegio Carlos José Echevarry. Según indicó, la crianza de toros de pelea forma parte de la identidad de numerosas familias agricultoras de Arequipa.

"Muchos agricultores seguimos criando estos animales porque es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres", manifestó.

Segovia recordó que esta tradición continúa vigente en distritos como Characato, Yarabamba, Paucarpata, Socabaya y otras zonas de la región, donde las peleas de toros integran las festividades y actividades costumbristas.

PUEDES VER: ¿Tu local de votación cambió para la Segunda Vuelta? Conoce aquí cómo identificarlo

lr.pe

Paseos forman parte de su entrenamiento

Lejos de permanecer encerrado en un corral, Bandolista Curaleño sigue una rutina especial de preparación. Su dueño explicó que los paseos por espacios urbanos son parte del entrenamiento del animal con miras a futuras competencias.

El objetivo, señaló, es que el toro se acostumbre a distintos escenarios, sonidos y situaciones cotidianas. Este proceso, conocido entre los criadores como "desestresar" al toro, busca que el animal pueda desenvolverse con tranquilidad tanto en el campo como en entornos urbanos.

"La cualidad es que se adapte a cualquier ambiente. En el campo convive con otros animales y también debe aprender a desenvolverse en la ciudad, con el ruido de los carros", comentó Segovia.

Con sus 900 kilos de peso y una imponente presencia, el toro recorrió las calles de la zona de San José sin incidentes, y se convirtió en uno de los personajes más comentados de la jornada electoral en Arequipa.

Bandolista Curaleño continuará con su preparación en los próximos días, ya que el 14 de junio participará en un festival taurino en el distrito de Cayma, donde enfrentará a otro astado en busca de demostrar las cualidades desarrolladas durante años de entrenamiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Padre fue asesinado cuando iba a denunciar presunto abuso sexual contra su hija: agresores irrumpieron su vivienda en Arequipa

Padre fue asesinado cuando iba a denunciar presunto abuso sexual contra su hija: agresores irrumpieron su vivienda en Arequipa

LEER MÁS
Hombre en Arequipa recibe 6 años y 7 meses de cárcel por crear con IA imágenes íntimas falsas de excompañeras y difundirlas en redes sociales

Hombre en Arequipa recibe 6 años y 7 meses de cárcel por crear con IA imágenes íntimas falsas de excompañeras y difundirlas en redes sociales

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

LEER MÁS
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio?

Elecciones 2026: ¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio?

LEER MÁS
Segunda Vuelta 2026: Si le tomo foto a mi cédula de votación, ¿estoy cometiendo un delito? Esto dice la norma

Segunda Vuelta 2026: Si le tomo foto a mi cédula de votación, ¿estoy cometiendo un delito? Esto dice la norma

LEER MÁS
Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025