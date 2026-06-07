El paseo del animal forma parte de las tradiciones propias de la región arequipeña. | Composición LR

El paseo del animal forma parte de las tradiciones propias de la región arequipeña. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Mientras miles de ciudadanos acudían este domingo a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una singular escena captó la atención de votantes y electores en el distrito de Tiabaya, en Arequipa. Un agricultor llegó a las inmediaciones de su local de votación acompañado de un imponente toro de pelea de 900 kilos, como muestra de una de las tradiciones más representativas de la campiña arequipeña.

El protagonista fue Bandolista Curaleño, un astado de cuatro años criado para las tradicionales peleas de toros, una actividad cultural que aún se mantiene vigente en diversos distritos de la región. Su presencia generó curiosidad entre quienes acudían a sufragar; muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías y conocer más sobre esta costumbre heredada de generación en generación.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Toro de pelea en las Elecciones 2026

El propietario del animal, Jackson Segovia, explicó que decidió llevar al toro durante su recorrido habitual luego de emitir su voto en el colegio Carlos José Echevarry. Según indicó, la crianza de toros de pelea forma parte de la identidad de numerosas familias agricultoras de Arequipa.

"Muchos agricultores seguimos criando estos animales porque es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres", manifestó.

Segovia recordó que esta tradición continúa vigente en distritos como Characato, Yarabamba, Paucarpata, Socabaya y otras zonas de la región, donde las peleas de toros integran las festividades y actividades costumbristas.

Paseos forman parte de su entrenamiento

Lejos de permanecer encerrado en un corral, Bandolista Curaleño sigue una rutina especial de preparación. Su dueño explicó que los paseos por espacios urbanos son parte del entrenamiento del animal con miras a futuras competencias.

El objetivo, señaló, es que el toro se acostumbre a distintos escenarios, sonidos y situaciones cotidianas. Este proceso, conocido entre los criadores como "desestresar" al toro, busca que el animal pueda desenvolverse con tranquilidad tanto en el campo como en entornos urbanos.

"La cualidad es que se adapte a cualquier ambiente. En el campo convive con otros animales y también debe aprender a desenvolverse en la ciudad, con el ruido de los carros", comentó Segovia.

Con sus 900 kilos de peso y una imponente presencia, el toro recorrió las calles de la zona de San José sin incidentes, y se convirtió en uno de los personajes más comentados de la jornada electoral en Arequipa.

Bandolista Curaleño continuará con su preparación en los próximos días, ya que el 14 de junio participará en un festival taurino en el distrito de Cayma, donde enfrentará a otro astado en busca de demostrar las cualidades desarrolladas durante años de entrenamiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.