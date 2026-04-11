Balacera en exteriores de concierto de Toño Centella deja dos heridos y alarma a vecinos en Chorrillos

Una balacera registrada la noche del viernes 10 de abril dejó dos personas heridas en los exteriores del local 'La Casita del Amor', ubicado en la calle Nevado Chachani, en el asentamiento humano Las Delicias, en Chorrillos. En el lugar se realizaba una fiesta clandestina en la que se presentaba el cantante de cumbia Toño Centella.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis del inmueble y abrieron fuego contra los asistentes antes de huir con rumbo desconocido. A raíz del ataque, dos personas resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde permanece con pronóstico reservado, mientras que la otra está en estado grave.

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Sicarios dispararon al menos 18 veces contra el local

Agentes de la comisaría Mateo Pumacahua informaron que el atentado ocurrió alrededor de las 11.30 p. m., cuando un grupo de personas se encontraba en los exteriores del recinto. En ese momento, los atacantes dispararon directamente contra las víctimas.

Durante las diligencias, la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó la zona y halló hasta 18 casquillos de bala, lo que evidencia la magnitud del ataque. Según las primeras versiones, ambas víctimas intentaron escapar; sin embargo, una cayó tras recibir los impactos, mientras que la otra logró huir por sus propios medios antes de ser auxiliada.

Según Exitosa, vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se registran hechos violentos en este local, tanto en el exterior como en el interior. Asimismo, recordaron que la Municipalidad de Chorrillos ya había clausurado el establecimiento anteriormente. Pese a ello, continuaba operando de manera informal. Los propietarios evitaron brindar declaraciones, mientras que los residentes exigen su cierre definitivo ante el temor de nuevos hechos de violencia.

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Ataque previo

En febrero de este año, un local vinculado a Toño Centella fue blanco de un atentado con explosivos en la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, en Carabayllo. Tras ese hecho, el artista decidió suspender temporalmente sus actividades.

El músico indicó en su momento que se encontraba en Trujillo cuando ocurrió el ataque y que se enteró de lo sucedido al regresar a Lima. También afirmó que no tiene conflictos personales ni ha recibido amenazas previas, lo que incrementa la incertidumbre en torno a estos hechos violentos.

