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Jefe de la ONPE asegura que material electoral ya llegó a todos los locales de votación en Lima y Callao

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, señaló que se está asegurando que los locales de votación abran sus puertas desde las 7 de la mañana. La afirmación tuvo el respaldo del presidente del JNE, Roberto Burneo.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE
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El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que todos los locales de votación de Lima y el Callao ya recibieron el material electoral para la segunda vuelta de mañana, domingo 7 de junio. Según indicó este repliegue culminó a la 1 de la tarde de hoy y empezó desde la madrugada, cuando los transportes que movilizaron el material salieron de Lurín.

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