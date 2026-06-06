Jefe de la ONPE asegura que material electoral ya llegó a todos los locales de votación en Lima y Callao
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, señaló que se está asegurando que los locales de votación abran sus puertas desde las 7 de la mañana. La afirmación tuvo el respaldo del presidente del JNE, Roberto Burneo.
- Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"
- Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular y llama a votar por Juntos por el Perú: "Tengo motivos"
El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que todos los locales de votación de Lima y el Callao ya recibieron el material electoral para la segunda vuelta de mañana, domingo 7 de junio. Según indicó este repliegue culminó a la 1 de la tarde de hoy y empezó desde la madrugada, cuando los transportes que movilizaron el material salieron de Lurín.