Jefe de la ONPE asegura que material electoral ya llegó a todos los locales de votación en Lima y Callao

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El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que todos los locales de votación de Lima y el Callao ya recibieron el material electoral para la segunda vuelta de mañana, domingo 7 de junio. Según indicó este repliegue culminó a la 1 de la tarde de hoy y empezó desde la madrugada, cuando los transportes que movilizaron el material salieron de Lurín.