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Detienen a policía que habría falsificado firmas de fiscales para cobrar beneficios a investigados en Chorrillos

La Fiscalía Provincial de Lima Sur logró la detención preliminar de Alexander M. O., investigado por cohecho pasivo y falsificación de documentos, por siete días.

Suboficial detenido por solicitar dinero a cambio de libertad a intervenido en Chorrillos
Suboficial detenido por solicitar dinero a cambio de libertad a intervenido en Chorrillos | Difusión

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Sur obtuvo la detención preliminar por siete días contra Alexander M. O. (37), investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y falsificación de documentos. La medida fue ejecutada el martes 14 de abril en el distrito de Chorrillos, tras una denuncia en su contra.

De acuerdo con la investigación, el suboficial habría solicitado dinero a un intervenido, identificado como Luis A. V. S., a cambio de otorgarle su libertad y omitir comunicar el hecho al representante del Ministerio Público. El caso se remonta al 21 de setiembre de 2025, cuando el agraviado fue detenido por conducir en estado de ebriedad, según el resultado del dosaje etílico.

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Allanamiento y presunta manipulación de documentos fiscales

La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Fernando Cirilo Ruiz, con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de Lima Sur, e incluyó el allanamiento tanto del domicilio del investigado como de su centro de labores en la comisaría de Chorrillos.

Durante las indagaciones, la Fiscalía recabó elementos que señalan que el agente habría falsificado o alterado documentos oficiales, incorporando firmas y sellos falsos de fiscales con el objetivo de dar apariencia de legalidad a sus actos y concretar el cobro de dinero a investigados. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción.

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