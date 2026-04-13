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Sociedad

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Inspirado en Alianza Lima, el proyecto rescata la identidad local y promueve el arte y la tradición, convirtiéndose en una ruta clave para los hinchas y la calidad de vida en la capital.

El proyecto busca ser uno de los principales puntos turísticos
El proyecto busca ser uno de los principales puntos turísticos | Composición LR | Municipalidad de La Victoria

Los trabajos del nuevo Boulevard Caminito Íntimo han culminado y pronto se realizará una inauguración de la obra turística en La Victoria. Así lo informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) a través de sus redes sociales, en donde publicó los resultados finales del proyecto que tomó 120 días calendario.

Con la finalidad de embellecer la zona, la construcción se ejecutó a lo largo de casi 1 kilómetro del jirón San Cristóbal, entre las avenidas José Gálvez y Mendoza Merino. Asimismo, conectará al Estadio Nacional con el estadio Alejandro Villanueva, según informó la Municipalidad Distrital de La Victoria.

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La obra inspirada en Alianza Lima

El proyecto apunta a la modernización de los espacios públicos y a mejorar la calidad de vida en los barrios tradicionales de la capital. Por ello, la transformación del Caminito Íntimo no es solo urbana, sino también simbólica.

La propuesta busca rescatar la identidad victoriana mediante la muralización de paredes y fachadas que grafiquen la historia del distrito y los logros del club Alianza Lima. Asimismo, la obra está inspirada en las emblemáticas calles de La Bombonera, en Argentina, donde se unen arte, deporte y tradición.

Se espera que la vía, que conecta dos estadios emblemáticos de Lima, sea transitada diariamente por miles de hinchas blanquiazules, convirtiéndose en una ruta clave para el deporte y la identidad local.

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