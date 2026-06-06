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Sociedad

¿Qué pasa con las cédulas de votación después de las elecciones? Esto ocurre antes de que las destruyan

Los documentos que registran el sufragio de los peruanos pasan por un proceso antes de ser eliminados por completo y cumplen una segunda función, si es necesario. Conoce los detalles aquí.

Conoce qué pasa con las cédulas de votación en las Elecciones 2026.
Conoce qué pasa con las cédulas de votación en las Elecciones 2026. | Composición LR / Andina
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Un nuevo capítulo electoral se vivirá en el Perú este domingo 7 de junio, cuando millones de peruanos acudan a votar en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que enfrenta a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por la presidencia de la República.

Cada ciudadano que ejerza su derecho al sufragio tendrá que rellenar una cédula de votación y depositarla en un ánfora. Al final de la jornada, estos registros serán extraídos y contabilizados para obtener el resultado de cada mesa de votación. Sin embargo, algunos desconocen qué pasa con esta documentación después del día de las elecciones, ya que no se destruye de inmediato. A continuación, te lo contamos.

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¿Qué pasa con las cédulas después de las elecciones?

Según la normativa vigente, después del escrutinio de votos, todas las cédulas de sufragio escrutadas son conservadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esto se aplica a partir de las Elecciones Generales 2026 con el fin de que se puedan recontar los votos de una mesa cuando lo disponga el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente.

De tal forma, una vez que han sido revisadas, son llevadas a almacenes debidamente acondicionados en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y, cuando el JEE solicite las de una mesa para un recuento de votos, son enviadas, de ser posible, ese mismo día. Ambos traslados deben realizarse en sobres lacrados y con resguardo policial.

¿En qué casos el JEE puede ordenar el recuento de votos de una mesa de sufragio?

La Ley n.° 32299 faculta al JEE a disponer, por una sola vez, de un nuevo conteo de sufragios en dos circunstancias:

  • Cuando existan errores materiales que no puedan ser subsanados con su ejemplar del acta electoral.
  • Cuando, durante el cómputo de resultados, no se cuente con ninguno de los ejemplares de las actas entregados a la ODPE, al JEE, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE.

Culminado el recuento de votos, estas cédulas deben volver al almacén de la ODPE en otro sobre lacrado. Luego de la proclamación de los resultados del proceso electoral, todos estos documentos serán destruidos. La ONPE notificará al Ministerio Público, al JNE y a los personeros legales de las organizaciones para que presencien la destrucción, con precisión del lugar, la fecha y la hora de la actividad.

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