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Política

JNE confirma que los resultados finales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se anunciarán en julio

El JNE informó que los resultados finales de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán proclamados “a mediados de julio” debido al nuevo proceso obligatorio de recuento de votos en actas observadas.

Recuento de votos en actas observadas retrasa proclamación oficial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Recuento de votos en actas observadas retrasa proclamación oficial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. | Composición LR
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Los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se conocerán a mediados de julio, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La proclamación oficial se realizará semanas después de la jornada electoral debido a la aplicación de un nuevo mecanismo obligatorio de recuento de votos en mesas con observaciones o impugnaciones.

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La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que este procedimiento busca garantizar los derechos de los participantes en el proceso electoral y supone una etapa adicional en la revisión de las actas.

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Resultados finales de la segunda vuelta se conocerán a mediados de julio

La vocera del JNE señaló que la proclamación de los resultados al 100% se extenderá hasta la quincena de julio debido a la implementación del recuento de votos en las mesas que presenten observaciones. Según sus declaraciones, el incremento de este tipo de actas influyó en los plazos previstos para concluir el proceso electoral.

“(La proclamación) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, afirmó. La representante del organismo electoral añadió que las actas observadas se incrementaron en más de 50% respecto de procesos anteriores.

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Recuento de votos y actas observadas extenderán el proceso electoral

Rentería sostuvo que el nuevo mecanismo de recuento es uno de los principales factores que explican la demora en la entrega de los resultados finales. Según indicó, el JNE mantiene un enfoque garantista para asegurar que todas las observaciones sean resueltas conforme a los procedimientos establecidos.

Por su parte, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, declaró a RPP que espera que la cantidad de actas observadas no sea elevada. Explicó que estos casos suelen pasar por revisiones en distintas instancias y que, cuando existen apelaciones de los personeros, los expedientes terminan siendo evaluados por el JNE, lo que prolonga los tiempos de resolución.

ONPE adelantará primeros resultados oficiales la noche de la elección

Aunque la proclamación definitiva tomará varias semanas, la ONPE informó que los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta comenzarán a difundirse la noche de la jornada electoral. El escrutinio se iniciará inmediatamente después del cierre de los centros de votación.

Según declaró Pachas a Radio Exitosa, los primeros reportes oficiales estarán disponibles alrededor de las 20:00 horas del domingo. “Vamos a dar los resultados que se presenten a una hora oportuna”, señaló el funcionario al referirse a la difusión progresiva de los datos electorales.

Asimismo, la vocera del JNE informó que la conformación definitiva de las cámaras de senadores y diputados, así como la de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, se conocerá a mediados de junio.

Estos cargos fueron elegidos durante la jornada electoral del 12 de abril, fecha en la que también se realizó la primera vuelta presidencial.

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