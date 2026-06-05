La institución contará con cinco facultades y podrá financiar su implementación mediante recursos públicos, donaciones, canon y otras fuentes autorizadas por ley. | Foto: generado por la IA

La institución contará con cinco facultades y podrá financiar su implementación mediante recursos públicos, donaciones, canon y otras fuentes autorizadas por ley. | Foto: generado por la IA

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El Gobierno oficializó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), una nueva institución pública de educación superior que funcionará en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. La medida fue promulgada mediante ley y marca la llegada del primer centro educativo público de nivel superior en esta jurisdicción, ampliando la oferta educativa para miles de jóvenes de la zona y distritos cercanos.

La nueva casa de estudios iniciará sus actividades académicas con una oferta de 30 carreras profesionales distribuidas en cinco facultades. Entre las especialidades anunciadas figuran programas vinculados a las ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales y económicas, incluyendo carreras profesionales como Medicina Humana e Ingeniería de Inteligencia Artificial, dos de las propuestas que destacan dentro de su plan académico inicial.

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¿Cuáles son las 30 carreras que tendrá la UNTEPV?

La Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla iniciará actividades con una oferta académica distribuida en cinco facultades. Estas son las carreras profesionales contempladas en la ley de creación:

Facultad de Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Tecnología Médica y Rehabilitación

Obstetricia

Farmacia y Bioquímica

Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Petróleos

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería de Alimentos

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Pesquera

Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Derecho

Educación

Psicología

Ciencias Políticas y Gestión Pública

Facultad de Ciencias Económicas

Economía

Contabilidad

Administración de Empresas

Comercio y Negocios Internacionales

Gastronomía y Gestión Alimentaria

Turismo y Hotelería

Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Naval

Ingeniería de Sistemas Automotrices

La norma también establece que la universidad estará integrada por departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y programas de posgrado, los cuales serán implementados conforme se desarrolle su régimen académico y organizacional.

¿Cómo será financiada la nueva universidad pública de Ventanilla?

La Ley N.º 32626 establece que la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla tendrá la condición de pliego presupuestal, lo que le permitirá gestionar su presupuesto de manera autónoma. Además, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar las transferencias necesarias con cargo a los recursos asignados al Ministerio de Educación para iniciar el funcionamiento de la nueva casa de estudios.

También podrá sostenerse mediante recursos directamente recaudados, donaciones, legados y fondos provenientes del canon. Asimismo, la norma contempla la posibilidad de gestionar apoyo económico ante diversas entidades públicas, entre ellas el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con el objetivo de impulsar el desarrollo de su infraestructura y estructura académica.