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Sociedad

Una universidad nacional llega por primera vez a este distrito: tendrá 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

La nueva universidad pública será un pliego presupuestal, gestionando su propio presupuesto y recibiendo apoyo del Ministerio de Educación y otras entidades para su desarrollo académico e infraestructura.

La institución contará con cinco facultades y podrá financiar su implementación mediante recursos públicos, donaciones, canon y otras fuentes autorizadas por ley.
La institución contará con cinco facultades y podrá financiar su implementación mediante recursos públicos, donaciones, canon y otras fuentes autorizadas por ley. | Foto: generado por la IA
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El Gobierno oficializó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), una nueva institución pública de educación superior que funcionará en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. La medida fue promulgada mediante ley y marca la llegada del primer centro educativo público de nivel superior en esta jurisdicción, ampliando la oferta educativa para miles de jóvenes de la zona y distritos cercanos.

La nueva casa de estudios iniciará sus actividades académicas con una oferta de 30 carreras profesionales distribuidas en cinco facultades. Entre las especialidades anunciadas figuran programas vinculados a las ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales y económicas, incluyendo carreras profesionales como Medicina Humana e Ingeniería de Inteligencia Artificial, dos de las propuestas que destacan dentro de su plan académico inicial.

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¿Cuáles son las 30 carreras que tendrá la UNTEPV?

La Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla iniciará actividades con una oferta académica distribuida en cinco facultades. Estas son las carreras profesionales contempladas en la ley de creación:

Facultad de Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Tecnología Médica y Rehabilitación
  • Obstetricia
  • Farmacia y Bioquímica
  • Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

  • Arquitectura
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Petróleos
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería de Alimentos
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

  • Derecho
  • Educación
  • Psicología
  • Ciencias Políticas y Gestión Pública

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Facultad de Ciencias Económicas

  • Economía
  • Contabilidad
  • Administración de Empresas
  • Comercio y Negocios Internacionales
  • Gastronomía y Gestión Alimentaria
  • Turismo y Hotelería
  • Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones

  • Ingeniería Aeronáutica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería de Sistemas Automotrices

La norma también establece que la universidad estará integrada por departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y programas de posgrado, los cuales serán implementados conforme se desarrolle su régimen académico y organizacional.

¿Cómo será financiada la nueva universidad pública de Ventanilla?

La Ley N.º 32626 establece que la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla tendrá la condición de pliego presupuestal, lo que le permitirá gestionar su presupuesto de manera autónoma. Además, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar las transferencias necesarias con cargo a los recursos asignados al Ministerio de Educación para iniciar el funcionamiento de la nueva casa de estudios.

También podrá sostenerse mediante recursos directamente recaudados, donaciones, legados y fondos provenientes del canon. Asimismo, la norma contempla la posibilidad de gestionar apoyo económico ante diversas entidades públicas, entre ellas el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con el objetivo de impulsar el desarrollo de su infraestructura y estructura académica.

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