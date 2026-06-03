El parque recibió nuevas zonas de recreación para todos los vecinos de Lince. | Composición LR | Municipalidad de Lince

El parque recibió nuevas zonas de recreación para todos los vecinos de Lince. | Composición LR | Municipalidad de Lince

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La Municipalidad de Lince culminó una transformación integral del Parque Ramón Castilla, uno de los principales pulmones verdes de Lima, incorporando infraestructura accesible e inclusiva en sus 11 hectáreas de extensión. La intervención busca garantizar que personas con discapacidad, adultos mayores, niños y familias puedan disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones y con mayor autonomía.

Entre las principales mejoras destacan la implementación de senderos podotáctiles, rampas de acceso, zonas de descanso adaptadas, juegos inclusivos y la modernización de la iluminación interna. Además, se mejoraron las veredas peatonales para facilitar el desplazamiento seguro de los visitantes.

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Los nuevos espacios del Parque Ramón Castilla

Como parte de la intervención, la comuna fortaleció el equipamiento del Parque Ramón Castilla con nuevos espacios destinados al deporte, la recreación y la cultura. Entre ellos destacan un gimnasio al aire libre, un complejo deportivo, una biblioteca municipal y un anfiteatro para actividades comunitarias.

Asimismo, la municipalidad mantiene labores permanentes de conservación de las áreas verdes y especies arbóreas que alberga el parque, considerado una de las principales reservas ecológicas urbanas de Lima.

Bienestar para los vecinos

Debido a esta obra, el parque se ha convertido en un referente de accesibilidad urbana en la capital. Su impacto ha sido reconocido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que impulsa la participación de Lince en el Concurso de Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal 2026, una iniciativa orientada a promover proyectos que eliminen barreras físicas y fomenten la inclusión.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que la nueva obra está enfocada en el bienestar de sus vecinos, quienes ahora podrán disfrutar de espacios públicos en igualdad de condiciones.

La autoridad municipal agregó que el desarrollo urbano debe estar acompañado de políticas inclusivas que mejoren la calidad de vida de la población. "No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de generar espacios que promuevan el respeto, la integración y una mejor calidad de vida para todos", señaló.

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