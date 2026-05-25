Esta verificación fue elaborada por Dany Seminario Coronado en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de la segunda vuelta presidencial y el cuestionado desarrollo de las Elecciones Generales del 12 de abril, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) nunca exhortó a las encuestadoras a abstenerse de difundir resultados de conteo rápido tras el cierre de las mesas de sufragio a nivel nacional.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Sin Medias Tintas, donde sostuvo que Ipsos Perú difundió su conteo rápido al día siguiente de los comicios sin que existiera un pronunciamiento previo del organismo electoral. “Esa invocación nunca se dio. No existe, porque el día 12 de abril llamé a las 3:00 p. m. [al JNE] para que no autoricen boca de urna, pero no me hicieron caso”, afirmó durante el debate sobre los retrasos y problemas logísticos registrados en la primera vuelta.

El JNE sí emitió un pronunciamiento oficial

Sin embargo, lo afirmado por López Aliaga contradice un pronunciamiento emitido por el JNE el mismo 12 de abril, luego del cierre oficial de las mesas de votación. Durante la lectura del comunicado, el organismo electoral pidió que no se publiquen resultados preliminares. '(…)exhortar a que no se difundan encuestas ni resultados de conteo rápido u otros similares', señaló.

Además, el equipo de Verificador de La República accedió al documento oficial emitido tras el acuerdo adoptado en el pleno realizado el día de los comicios.

Acuerdo del pleno del JNE.

Ipsos y Transparencia anunciaron que acatarían la medida

A las 9.00 p. m., el presidente de la asociación civil Transparencia, Álvaro Henzler, informó que, en coordinación con Ipsos Perú, respetarían la decisión del JNE y no difundirían los resultados del conteo rápido integral para no 'interferir en el voto de quienes acudirán recién a las urnas el día de mañana (13 de abril)'.



Asimismo, anunció que estos serían publicados a las 6.00 p. m. del día siguiente de las Elecciones Generales y expresó su expectativa de que otras encuestadoras también acataran la exhortación del organismo electoral.

Solicitud de descargos

Verificador de La República intentó comunicarse con Rafael López Aliaga; sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

Conclusión

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga aseguró que el JNE nunca exhortó a las encuestadoras a no difundir resultados de conteo rápido en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, dicha afirmación fue desmentida por un pronunciamiento oficial emitido por el organismo electoral tras el cierre de mesas. Además, el presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, informó que, en coordinación con Ipsos Perú, decidieron postergar la difusión del conteo rápido integral hasta el día siguiente.