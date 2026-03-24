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Sociedad

Suboficial PNP muere por disparo dentro de inmueble en Santa Anita: detienen a colega como presunto implicado

La intervención estuvo a cargo del personal policial de la jurisdicción, quienes procedieron con la detención del suboficial de tercera Felipe Mario Gutiérrez Arzapalo.

El compañero de la víctima fue detenido y es acusado de ser el principal sospechoso
El compañero de la víctima fue detenido y es acusado de ser el principal sospechoso | Composición LR | Difusión

La suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, identificada como Lisandra González García, fue encontrada herida por proyectil de arma de fuego. El hecho ocurrió dentro de un inmueble ubicado en la calle Las Palmeras 418, en la urbanización Santa Rosa de Quives, Santa Anita, durante las 4:00 a. m. del martes 24 de marzo. El efectivo Felipe Mario Gutiérrez, colega de la víctima, fue intervenido para ser investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue; sin embargo, llegó sin vida. Por su parte, el personal de criminalística llegó al domicilio donde se reportó el ataque para realizar las diligencias del caso.

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