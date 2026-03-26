Caen 'Los demoledores de Cix' con explosivos que iban a ser usados en extorsiones en Chiclayo

Golpe a la delincuencia en Lambayeque. Este jueves 26 de marzo, la Policía Nacional del Perú logró la desarticulación de la organización criminal 'Los demoledores de Cix', dedicada a perpetrar ataques extorsivos a negocios de la ciudad de Chiclayo. El operativo permitió la detención de cinco de sus presuntos miembros y la incautación de material explosivo que iba a ser usado en sus próximas acciones ilícitas.

Según explicó el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, esta red tendría vinculación directa con dos recientes ataques con explosivos: uno registrado a la pollería El Pechugón y el otro a la importadora City Ofertas (situada en pleno centro de la ciudad de Chiclayo).

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Precisamente, fue el rastro del atentado contra este último local el que permitió dar con uno de los dos sujetos que participó en el ataque: Carlos Jesús Fernández Acosta (20), quien habría sido el transportador. Durante el interrogatorio con los detectives de la Divincri Chiclayo, este hombre delató a sus cómplices y proporcionó la ubicación de su centro de operaciones.

Cayeron con dinamita

La información llevó a los agentes policiales hasta un inmueble en el pueblo joven Villa Hermosa del distrito de José Leonardo Ortiz. Aquí se detuvo a José Luis Fernando Navarro Pariacuri (25), Jhonatan Jair Valle Torres (31), Rosalina Paris Pariacuri Rinza (49) y Keyla Stefany Chucas Pariacuri (28).

Asimismo, se incautó 11 cartuchos de dinamita color amarillo, 12 detonadores ensamblados con fragmentos de mecha lenta de color blanco y un fragmento libre de mecha lenta. La Policía presume que los explosivos estaban listos para nuevos ataques extorsivos.

Con presencia del representante del Ministerio Público y la documentación correspondiente, los cinco detenidos fueron traslados a la Divincri Chiclayo para seguir con el procedimiento de ley.

Los explosivos vendrían de Pataz

Bolaños Melgarejo señaló que el material explosivo vendría de las minas de Pataz, La Libertad, donde un sexto miembro de esta organización criminal trabaja actualmente. Las investigaciones a nivel de la Policía continúan para dar con el resto de integrantes de esta peligrosa red.