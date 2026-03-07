Feminicidio en La Victoria: detienen a hombre por presunto asesinato de su pareja
La Policía encontró evidencias del crimen en la vivienda de la víctima e intervino a su conviviente, José Alejandro Romero Durand, de 29 años. En su poder, las autoridades hallaron una moledora de carne.
Un nuevo caso de feminicidio genera conmoción en Lima. Un hombre fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras presuntamente asesinar a su pareja en el distrito de La Victoria. El sujeto, identificado como José Alejandro Romero Durand, fue localizado luego de que vecinos alertaran sobre olores extraños que emanaban de la vivienda de la pareja, en la cuadra 20 de la avenida Bausate y Meza.
De acuerdo con información preliminar, el agresor utilizó un objeto punzocortante para atacar a la madre de sus hijas, Beatriz Borda Humpire Carolina (30). Efectivos de la comisaría de San Cosme llegaron el sábado 7 de marzo hasta el domicilio y encontraron evidencias del crimen, según confirmó a La República el coronel PNP, Gastón Alzamora Solórzano.
Coronel de la Policía, Gastón Alzamora Solórzano. Foto: Melissa Landa / La República
Elementos en investigación
Al momento de la intervención, el presunto feminicida tenía en su poder una caja de madera que contenía una moledora de carne. Los actos preparatorios realizados por la Policía indican que esta herramienta iba a ser utilizada para desaparecer el cuerpo de la víctima.
Alzamora afirmó que el detenido se ha acogido al silencio. En tanto, las dos hijas de la pareja, de 4 y 7 años, han sido puestas a disposición de la Fiscalía para decidir a dónde serán enviadas o si serán entregadas a algún familiar.
Moledora hallada en poder del detenido. Foto: Melissa Landa / La República
Cifras reveladoras
Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2025 se reportaron 133 feminicidios y 270 casos de tentativa. Además, ese año también se registraron más de 176.000 casos de violencia contra la mujer.
La revelación de este nuevo caso se produce en vísperas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo.