Daniel Barragán, virtual diputado por el partido OBRAS en su local partidario en Plaza San Martín. Foto: Carlos Félix | Daniel Barragán, virtual diputado por el partido OBRAS en su local partidario en Plaza San Martín. Foto: Carlos Félix

Daniel Barragán, virtual diputado por el partido OBRAS en su local partidario en Plaza San Martín. Foto: Carlos Félix | Daniel Barragán, virtual diputado por el partido OBRAS en su local partidario en Plaza San Martín. Foto: Carlos Félix

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Desde su local partidario en la Plaza San Martín, Daniel Barragán, exministro de Defensa de Castillo y secretario general del partido OBRAS, ya se prepara para asumir su curul en el Senado. Su bancada jugará un papel importante ante la fragmentación de los votos. Asegura que no rehuirá los consensos y que afianzará su posición de centro, así los llamen ‘tibios’.

¿Venimos de un proceso accidentado, cómo analiza esta segunda vuelta?

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Toda esa convulsión social genera desorden en el país y desconfianza. Si vemos objetivamente, ninguno da confianza. Vemos a dos candidatos con planes de gobierno totalmente diferentes. Yo los he leído. Especialmente en el aspecto económico, uno es más ordenado que otro, pero finalmente no se dicen nada. El país requiere líderes políticos que sepan conducir, que nos lleven al crecimiento, a la estabilidad económica y al bienestar social para la mayor cantidad de población.

¿Existe una posición desde OBRAS?

Estamos dejando que nuestra militancia vote libremente. Nosotros estamos en el centro. Ricardo Belmont tiene una filosofía humanista. Nuestro partido es humanista y nosotros estamos bien al centro. Desde el centro, por la posición que tenemos, queremos unir tanto a izquierdas como a derechas, gane quien gane, porque nuestros votos van a ser muy importantes en el Congreso.

No le asusta que les digan que son tibios

Si tú lees la historia del Perú, el centro es lo que salvó a Belaunde en los años 80. El centro es el que salvó a Ollanta en la década pasada. Así que, en realidad, hoy el centro juega un papel importante para la continuidad del presidente. Estamos en un centro importante porque yo creo que de ahí depende la estabilidad del país, que es lo que le queremos brindar nosotros al país: estabilidad, gobernabilidad, que regrese el estado de derecho y la democracia.

Pero es claro también que sus votantes tienen bastantes coincidencias con JP

Es probable que sí. Lo que sucede es que la moral en nuestro país tiene doble rasero. Si tú matas una cucaracha, está bien muerta, pero si pisas una mariposa, oye, pisaste una mariposa, una linda mariposa […] hay un doble rasero y en la política igual. Si tú hablas de Fujimori, ¿qué dices?: el presidente Fujimori y, si hablas de Castillo, ¿qué dices?: el golpista Castillo. Ambos hicieron lo mismo. Entonces, hay que moderarnos, tratemos de evaluar todo de la misma manera. Eso es lo que buscamos nosotros en el partido cívico OBRAS, que llegue la moral al país.

Me parece interesante esa valoración, ¿considera que ambos sucesos, los de Fujimori y Castillo, son equiparables?

Son momentos y circunstancias diferentes. Yo fui ministro de Defensa de Pedro Castillo. Renuncié cuatro días antes del golpe de Estado. Yo soy demócrata, no suelo intervenir en cosas que estén en contra del país.

¿Su renuncia tuvo que ver con ello?

No. Yo vi en el presidente Castillo a una persona que era conversable. Yo no sabía que iba a dar el golpe y, si lo hubiera sabido, tampoco podía decirlo. Imagínate que yo diga que va a hacer un golpe y no lo hace, me meten preso. La verdad, no sabía. A mí me comentaron que el presidente Castillo no estaba muy contento conmigo porque estaba el Decreto Legislativo 1095, que era para el apoyo de las FF. AA. a la seguridad ciudadana. En ese momento me exigían en los consejos de ministros que sacara los tanques y tanquetas. Entonces yo dije que eso podía mover un poco a la sociedad. Desde el punto de vista político se veía muy mal y dije que no iba a hacer eso. En dos oportunidades me dijeron lo mismo, yo no acepté esa presión y terminé renunciando por eso.

Retomando mi anterior pregunta, ¿sí considera equiparables ambos sucesos?

Para mí es lo mismo. El golpe de Estado, por donde venga, es antidemocrático, te ligue o no te ligue. A uno le ligó y le aplaudieron, al otro no y lo chancaron. En realidad, la evolución de Roberto Sánchez no es por Roberto Sánchez, es por el sombrero. El sombrero ha seguido recorriendo el Perú y el Perú está resentido porque sacaron a un provinciano. La gente cree que a Castillo lo sacaron por ser provinciano. Recuerde usted que le apuntaron con un arma cuando era presidente. Cómo le pueden apuntar con un arma si todavía era presidente. Recuerde también que lo sacaron con 101 votos de manera ilegal, porque debían vacarlo con 104 votos. Entonces, ¿esto es legal o ilegal? ¿Fue un abuso o no fue un abuso con el presidente que había escogido el país? ¿No respetamos a quien escoge el país? Entonces, ¿si sale elegida la señora Keiko Fujimori y no le gusta a un grupo de personas, podemos sacarla? No. Tenemos que respetar lo que dice el país. Las fuerzas políticas tienen que entrar en consensos y acuerdos para ver cómo conducimos el país. Si no conversamos entre nosotros, los líderes políticos, y no mostramos madurez ante la población, ocurre el desorden que tenemos ahora.

Hablando de líderes políticos, ¿Ricardo Belmont mantendrá el liderazgo de las bancadas que tengan en el Congreso?

Totalmente. Don Ricardo Belmont Cassinelli es nuestro líder y él está en perfectas condiciones para seguir liderando nuestro partido. Él nos da la línea política y una filosofía. Es un hombre cuyo manejo político y filosófico es el humanismo. Desde el punto de vista personal es estoico y, desde el punto de vista del manejo personal, tiene carácter espartano.

Pero no es una figura visible, hablando mediáticamente

Lo han escondido, en verdad. Es lo que nosotros siempre denunciamos. Por qué lo ocultan. Porque a una persona que ha sido dos veces alcalde de Lima pueden ocultarla, inclusive, aunque inscribió su partido. En ninguna nota. Hemos llenado esta Plaza San Martín dos veces, ¿acaso algún medio de comunicación sacó eso? Ninguno. Lo han ocultado los medios grandes. Solo se enteraron de que era candidato cuando fue al debate. Eso es algo que nosotros denunciamos y decíamos que era parte del pacto de la mafia que no quería que Ricardo fuera expuesto o invitado a alguno de los programas.

El mismo Belmont fue quien dijo que estaba cansado, pero luego se retractó. Incido en esto porque existe el antecedente de bancadas que al final no tienen líder o alguien que asuma las consecuencias de sus congresistas y terminan siendo otro Avanza País con Hernando de Soto, por ejemplo.

Este es el partido de Ricardo Belmont. Hernando de Soto era un vientre de alquiler, hay una gran diferencia. Él fue parte de un partido prestado; este es el partido de Ricardo Belmont. El comunicado, porque yo fui quien lo sacó, fue tergiversado. Él dijo que era su última batalla, lógicamente, para candidatear a la presidencia de la República, pero en realidad la conducción del partido él la tiene. Él es nuestro líder. Es más, él se ha comprometido a mantener la conducción del partido y vamos a estar directamente relacionadas nuestras bancadas, tanto del Senado como de Diputados, con la conducción que nos dé. Él está comprometido con el Perú.

Centrándonos ya sobre el próximo Senado, su partido será, por así decirlo, cotizado para aprobar leyes o iniciativas

Yo escuché que López Chau ya está con Roberto Sánchez, así que estamos hablando de que ellos tienen 18 votos contra los 30 de Fuerza Popular y Renovación Popular. He escuchado que el señor Nieto está también en el centro. Estamos hablando, entonces, de que somos dos partidos políticos que estamos en el centro y tenemos ahí 12 votos. Esos 12 votos van a ser fundamentales no solo para presentar proyectos de ley, sino para el nombramiento de los altos cargos.

¿Considera mejor que ahora tengamos un Congreso bicameral?

Yo he trabajado en el Congreso tres años, conozco la dinámica parlamentaria. Es más maduro lo que tenemos hoy, pese a que quizá no haya sido el momento para que la hagamos. Porque ya hubo un referéndum donde la ciudadanía dijo que no a la bicameralidad. Yo creo que los momentos no han sido buenos, pero el sistema sí ha sido bueno. Que haya una cámara reflexiva y madura que analice lo hecho por la Cámara de Diputados, eso le da mayor solidez a los proyectos de ley.

Qué temas priorizará su partido en la agenda legislativa

Primero vamos a eliminar esas leyes procrimen que han permitido la impunidad en el Perú y que dan facilidades a quienes delinquen. Ese es uno de los problemas que tenemos que corregir en el Perú y nosotros haremos todo lo que vaya a favor del crecimiento económico, vamos a hacer todo lo que sea mejor para la estabilidad monetaria del país. Que siga la estabilidad monetaria, que la democracia regrese al Perú, creemos que no tenemos una democracia o un estado de derecho.

Si tenemos en cuenta que las bancadas de FP y RP impulsaron las leyes procrimen, habría un entrampamiento en los 30 votos para derogar las leyes procrimen

Sacándolo de esa manera, quizá sí, pero creo que no son los mismos congresistas, son otros. Pero las normas se tienen que aprobar llegando a acuerdos. Yo estoy seguro de que los actores que firmaron esa norma lo hicieron para beneficiarse muchos de ellos mismos. Creo que, conversando con los nuevos que estamos entrando, tanto a diputados como a senadores, puede variar y la balanza puede inclinarse a favor del país.

Desde su futura posición en el Senado tendrá el control sobre quien gobierne, ¿cómo manejarán ese poder?

En 10 años hemos tenido ocho presidentes. Acá tiene que haber mucha madurez. Tenemos que respetar lo que decidió el pueblo. Dentro de nuestras funciones en el Senado, además de la representación, está la de fiscalizar. Yo creo que en este caso vamos a ser muy duros y a fiscalizar muy de cerca lo que haga el gobierno. Especialmente, ver que las acciones que tomen no sean netamente de negocios, porque a veces parece que los intereses de negocios están por encima del pueblo. Yo creo que eso hay que cuidar. Tenemos que cuidar que los procedimientos no vayan a favor de la corrupción, tenemos que cuidar que los nombramientos sean de personas honorables y que estén en beneficio de la población.

Finalmente, señor Barragán, usted es licendiado de la FAP, tengo entendido

Sí. Soy licenciado en ciencias de la administración aeroespacial. Yo he sido oficial de la Fuerza Aérea del Perú.

¿Recibirá el llamado doble sueldo que se aprobó para algunas congresistas?

No. Yo me retiré con siete años y tres meses de servicio, por lo tanto, desde que me retiré de la FAP no he recibido ninguna pensión. No me corresponde por ley. La pensión a los oficiales les corresponde a partir de los 20 años.

Y qué opinión le merece esa norma que favorece a varios militares en retiro

Es lo que mencioné. Cuando no hay estado de derecho, yo mismo gestiono la norma para mí. No tenemos estado de derecho. Independientemente de si es o no correcto, no quiero entrar al fondo de eso, porque son dos cosas diferentes, una es la pensión y otra, el sueldo. Pero no lo puedo promover yo, pues, que he sido militar, que la promueva otro. Acá el problema, para mí, es que como no hay estado de derecho yo promuevo una ley para beneficio mío. Ahí está el error. Hay que tener ética y carácter para no legislar sobre algo que a mí me beneficia, especialmente cuando estoy en el escrutinio de la sociedad. Yo no puedo hacer eso, porque si no estoy rompiendo el estado de derecho. Yo no puedo generar una norma que me beneficie a mí, la norma que genere el Parlamento es para el beneficio de los ciudadanos, no para el que se encuentre en este momento sentado.